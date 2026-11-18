ATP Finals: Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe im TV, Livestream, Liveticker

Flavio Cobolli trifft im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals auf Frances Tiafoe - ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 21:20 Uhr

Match Tracker wird geladen … Der Match Tracker konnte nicht geladen werden.

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Frances Tiafoe (li.) und Flavio Cobolli (re.)

In der Night Session treffen heute Abend Flavio Cobolli und Frances Tiafoe aufeinander. Beide hatten ihr erstes Match der Gruppenphase jeweils verloren (Tiafoe in zwei Sätzen gegen Carlos Alcaraz, Cobolli in zwei Sätzen gegen Daniil Medvedev).

Für beide geht es daher darum, die Chancen auf den Aufstieg zu wahren.

Im direkten Vergleich führt Tiafoe klar mit 4:1, wobei Cobolli immerhin in der aktuellen Saison Tiafoe im Finale von Acapulco zum ersten Mal bezwang.

Wo kann man Cobolli gegen Tiafoe schauen?

Das zweite Gruppenmatch zwischen Cobolli und Tiafoe könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen.

Hier das Tableau in Turin