Ein unmoralisches Angebot: Würde Nadal einen French-Open-Titel für die ATP Finals opfern?

22 Grand-Slam-Titel, 14 Triumphe allein bei den French Open. Rafael Nadal hat definitiv Tennisgeschichte geschrieben. Doch ausgerechnet der Titel bei den ATP Finals fehlt in seiner Sammlung. Wäre der Spanier bereit, dafür einen seiner legendären Siege in Paris einzutauschen?

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 18:53 Uhr

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© Getty Images Rafa Nadal bei den ATP Finals 2022

Diese Frage diskutierten die ehemaligen US-Profis Sam Querrey und Steve Johnson im Podcast Nothing Major. Johnson konnte sich zunächst vorstellen, dass Nadal angesichts seiner ohnehin außergewöhnlichen Bilanz einen seiner French-Open-Titel für den Triumph beim Saisonfinale hergeben würde. Querrey hielt dagegen. Für ihn sei ein solcher Tausch undenkbar. Ein weiterer Pokal in Turin wäre für Nadal kaum ein angemessener Ersatz für einen seiner historischen Sandplatz-Erfolge.

Zweimal im Finale, zweimal verloren

Ganz ohne Chancen war Nadal bei den ATP Finals allerdings keineswegs. Er erreichte immerhin ganze zwei Mal das Endspiel: 2010 unterlag er Roger Federer, 2013 Novak Djokovic. Insgesamt bestritt der Spanier 39 Matches beim Saisonabschluss und gewann 21 davon. Vier weitere Halbfinalteilnahmen stehen zu Buche. Fünfmal scheiterte er bereits in der Gruppenphase. Dazu verpasste er sechs Ausgaben verletzungsbedingt.

Warum Nadal in Turin nie ganz oben stand

Ein Grund für die fehlende Trophäe dürfte auch der Belag gewesen sein. Während Nadal auf Sand dominierte, zählte der schnelle Hallen-Hartplatz nie zu seinen größten Stärken. Seinen einzigen großen Titel auf diesem Untergrund holte er 2005 beim Masters in Madrid (nach 0:2 Satzrückstand gegen Ivan Ljubicic).

Hinzu kam die körperliche Belastung. Die ATP Finals finden am Ende einer langen Saison statt, genau dann, wenn Nadals Verletzungsprobleme besonders häufig zum Thema wurden. Dass er seine beiden Endspiele gegen Federer und Djokovic verlor, ist ebenfalls bezeichnend. Seine größten Rivalen gehörten gerade in der Halle zu den stärksten Spielern ihrer Generation.

Ein fehlender Pokal in einer ansonsten einzigartigen Bilanz

Die ATP Finals sind zweifellos ein prestigeträchtiger Wettbewerb. Anders als bei einem Grand Slam treten allerdings nur die acht besten Spieler der Saison an, und das Turnierformat unterscheidet sich deutlich von den großen Zwei-Wochen-Events. Für einen Spieler mit 14 French-Open-Titeln dürfte die Gewichtung deshalb klar sein. 14-mal Roland Garros sind eben 14-mal Roland Garros.