"Versuchen alles": Zverev hofft auf Einbürgerung seiner Oma

Deutscher Pass für den "Edelfan"? Tennisstar Alexander Zverev hofft auf eine zeitige Einbürgerung seiner Oma Natalia.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 12:57 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev wird in Turin von einer Großmutter unterstützt

"Wir versuchen sehr, sehr stark, dass sie einen deutschen Pass bekommt. Was aber schwierig ist", sagte Zverev am Rande der ATP Finals in Turin, bei denen seine Großmutter aus Sotschi vor Ort ist.

"Sie hat immer nur ein Drei-Monats-Visum", sagte Zverev, und "da sie aus Russland kommt, ist das momentan ein schwieriges Thema." Auch ein verlängertes Visum sei eine Option für die Zverev-Familie. "Wir versuchen alles, aber momentan hat noch nichts so richtig geklappt." Die Behörden würden nicht wirklich verstehen, dass er finanziell für sie aufkommen kann, sagte der Weltranglistenerste.

Oma Natalia saß bei Zverevs souveränem 6:4, 6:4-Auftaktsieg gegen den Spanier Rafael Jódar in seiner Box und fieberte euphorisch mit, immer wieder stand sie auf und bejubelte Punkte ihres Enkels. Sie war auch bei Zverevs erstem Grand-Slam-Titel in Paris vor Ort dabei.