Kyrgios und Murray noch Freunde? Nick hat starke Zweifel!

Sind Nick Kyrgios und Andy Murray keine Freunde mehr? Der Australier ist sich nach den letzten Monaten da selber nicht mehr so ganz sicher.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 09:48 Uhr

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© Getty Images Nick Kyrgios zweifelt an einer noch bestehenden Freundschaft zu Andy Murray.

Nick Kyrgios sorgt ja gerne mit Geschichten über andere Tennisprofis für Schlagzeilen. Nun hat der Australier genau dafür mal wieder gesorgt, denn Kyrgios zweifelt seit einiger Zeit an der Freundschaft zu Andy Murray. Denn der ehemalige Weltranglistenerste hat den Wimbledon-Finalisten aus dem Jahr 2022, nach eigener Aussage, mehr oder weniger sitzen lassen.

Andy Murray wurde in der Vergangenheit häufiger von Nick Kyrgios in seinen hauseigenen Podcast eingeladen. Doch der Brite sagte immer wieder ab und gab als Begründung an, dass dies aus Zeitgründen nicht möglich wäre. Für Nick Kyrgios ist dies nur ein vorgeschobener Vorwand und lässt den 30-Jährigen zweifeln: “Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch ein Freund ist.”

Kyrgios wurde von Murray häufig unterstützt

Der gekränkte Profi aus Down Under wurde nach eigenen Erzählungen in früheren Jahren immer wieder von Andy Murray unterstützt, wodurch sich ein sehr gutes Verhältnis zwischen den beiden Profis entwickelt habe. Doch zuletzt schlief die gute Bezeihung ein. Für Nick Kyrgios ist dies eine Enttäuschung, wie er unvermittelt klar machte.

Ob sich Andy Murray nach der öffentlichen Beschwerde bei Nick Kyrgios melden wird und vielleicht sogar um Entschuldigung bittet? Das bleibt abzuwarten. Sicherlich wird es Kyrgios zu gegebener Zeit der Welt mitteilen. Aktuell steht jedoch die Vorbereitung auf den Tennissommer in Australien an. Nick Kyrgios will nach seiner Sperre mal wieder eines seiner zahlreichen Comebacks starten und möchte beim Saisonauftakt im Rahmen eines Exhibitions aufschlagen.

Ob es anschließend auch bei den Australian Open eine Teilnahme von Nick Kyrgios zu bestaunen gibt, das bleibt abzuwarten. Vielleicht wird es spätestens dort eine Begegnung mit Andy Murray geben. Die wäre sicherlich ebenso unterhaltsam wie ein mögliches Match von Nick beim ersten Grand Slam des kommenden Jahres.