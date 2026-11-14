ATP Stockholm: Fritz revanchiert sich bei Tirante mit 12. Tour-Titel

Nach einem schnellen ersten Durchgang lieferten sich der US-Amerikaner Talyor Fritz und Thiago Agustin Tirante beim ATP-250-Turnier in Stockholm ein spannendes und intensiv geführtes Endspiel, in dem sich der Weltrangnlisten-10. mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt den Tiebreak im dritten Durchgang sichern und sich durch seinen 12. Titel auf der ATP-Tour für die Niederlage beim Masters-Turnier in Kanada revanchieren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 15:49 Uhr

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© Getty Images Nach schneller Satzführung im Endspiel von Stockholm musste Taylor Fritz gegen Thiago Agustin Tirante noch hart für den Titel kämpfen.

Nachdem sich Taylor Fritz im gestrigen Halbfinale beim Italiener Lorenzo Musetti für die kürzliche Final-Niederlage von Lyon revanchieren konnte, fand der US-Amerikaner im Endspiel des ATP-250-Turniers in Stockholm die nächste offene Rechnung vor, schließlich musste er sich dem dort vertretenen Argentinier Thiago Agustin Tirante in dieser Saison bereits beim Masters-Turnier in Kanada im bislang einzigen Aufeinandertreffen in zwei Sätzen geschlagen geben.

Und vom Start weg knüpfte der 29-jährige Fritz nahtlos an seine gestrige Form an. Mit seiner offensiven Herangehensweise dominierte er den ersten Durchgang komplett, ließ seinen Gegner weite Wege gehen und tütete nach 33 Minuten den Gewinn mit seinem zweiten Break zum Abschluss in Form eines krachenden Rückhand-Gewinnschlags aus dem Lauf ein.

Im zweiten Akt schaffte es Tirante besser, sich aus der Umklammerung seines Gegners zu befreien und übte mit seiner Vorhand vermehrt Druck aus. Zwar musste der 25-jährige gleich in seinem ersten Aufschlagspiel eine Breakchance abwehren, packte seinerseits aber bei der ersten sich im Match bietenden Gelegenheit im siebten Spiel entschlossen zu und ließ sich den Satzgleichstand mit sicheren Vorträgen bei eigenem Service nicht mehr nehmen.

Weiterhin intensive Ballwechsel auf Augenhöhe bekamen die Zuschauer im Entscheidungs-Durchgang geboten, ohne dass sich für die Spieler irgendeine Break-Möglichkeit auftat. Im entscheidenden Tiebreak schnappte sich Tirante mit einem krachenden Vorhand-Cross-Winner aus dem Lauf das erste Mini-Break zur 3:2-Führung, musste anschließend aber seine beiden Aufschlagpunkte abgeben. Diesen Vorteil ließ sich Fritz nicht mehr entgehen und besiegelte mit fünf gewonnenen Punkten in Folge den 6:2, 4:6, 7:6 (3)-Triumph nach 2:12 Stunden.

Mit dem Erfolg in der schwedischen Hauptstadt feierte der Kalifornier nicht nur seinen 12. Titel auf der ATP-Tour, sondern konnte sich auch beim Argentinier für die Niederlage in Montreal revanchieren. Tirante muss dagegen als Nr. 51 der Welt weiterhin auf seinen ersten ATP-Titel warten.

Hier das Einzel-Tableau aus Stockholm