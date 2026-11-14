ATP-Challenger Monastir: Marvin Möller bucht mit Finaleinzug Aussie-Ticket

Der Hamburger Marvin Möller spielt beim ATP-Challenger-Turnier in Monastir weiterhin groß auf. Mit einem Zweisatz-Erfolg gegen den ehemaligen US-Open-Juniorensieger Jonas Forejtek aus Tschechien besiegelte der 27-Jährige mit dem Einzug ins Endspiel auch die endgültige Teilnahme an der Qualifikation für die Australian Open 2027.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 14:58 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Mit seiner Endspiel-Teilnahme in Monastir fixierte Marvin Möller endgültig die Teilnahme an der Qualifikation für die Australian Open 2027.

Für jeden Tennisprofi ist es der größte Traum, sich sportlich auf den größten Bühnen bei den Grand-Slam-Turnieren zu beweisen. Und so hatte der Hamburger Marvin Möller im Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 50 in Monastir eine sinnbildliche Matchball-Partie, um die Teilnahme an der Qualifikation für die Australian Open 2027 mit seinem Ranking zu fixieren.

Ihm gegenüber stand der Tscheche Jonas Forejtek, der sogar 2019 in seiner Juniorenzeit in New York eine Grand-Slam-Trophäe in die Höhe recken durfte. Nach jeweils einem frühen Aufschlagverlust hatten beide Spieler ihren Rhythmus gefunden, weshalb der Tiebreak die Entscheidung im ersten Akt bringen musste. Diesen dominierte der 27-jährige Möller vom Start weg und tütete bei nur einem abgegebenem Punkt die Satzführung ein.

Mit dem Momentum im Rücken übernahm der DTB-Spieler mit seinem variablen Konterspiel immer mehr das Zepter und ließ seinen 25-jährigen Gegner im zweiten Durchgang nur noch einmal anschreiben. Mit seinem ersten Matchball besiegelte der Bundesligaspieler des TC Bredeney den 7:6 (1), 6:1-Erfolg nach 96 Minuten.

Im Finale bekommt es der Hamburger mit dem Sieger der Partie zwischen dem an Nr. 7 gesetzten Schweizer Kilian Feldbausch und dem Qualifikanten Pedro Vives Marcos aus Spanien zu tun und kann mit dem Titelgewinn erstmals in die Top 200 der Weltrangliste einziehen.

Hier das Einzel-Tableau aus Monastir