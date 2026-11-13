ATP-Challenger Orleans: Altmaier zieht ins Halbfinale ein, Gentzsch im Pech

Beim ATP-125-Challenger-Turnier in Orleans unterstreicht der Kempener Daniel Altmaier immer mehr seine Rolle im absoluten Favoritenkreis und zieht nach einem Zweisatz-Erfolg gegen den Ungarn Zsombor Piros ins Halbfinale ein. Das Aus kam dagegen für den Ratinger Tom Gentzsch gegen den ehemaligen Cervara-Schützling Nishesh Basavareddy.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 17:11 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Beim Hallen-Challenger in Orleans kommt Daniel Altmaier immer besser ins Rollen und steht bereits im Halbfinale.

Nach schwierigerem Start ins Turnier mit zwei hartumkämpften Dreisatz-Erfolgen kommt der Kempener Daniel Altmaier beim ATP-Challenger-Event der Kategorie 125 immer besser ins Rollen. Doch auch im Viertelfinale gegen den Ungarn Zsombor Piros musste der 28-jährige nach ausgeglichenem Beginn erst zwei laufende Breakchancen abwehren, ehe er mit seinem variablen Spiel immer besser zum Zug kam. Nachdem die Nr. 2 des Turniers beim Stand von 5:5 seine vierte Break-Möglichkeit im Game nutzen konnte, servierte er den ersten Durchgang sicher nach Hause.

Mit dem Momentum im Rücken schnappte sich der DTB-Spieler, der vom Teamchef Michael Kohlmann nicht für das Finalturnier in Bologna nominiert wurde, im zweiten Akt gleich das erste Aufschlagspiel und ließ sich den Vorsprung bei einem abzuwehrendem Breakball nicht mehr nehmen. Mit seinem zweiten Matchball besiegelte der Weltranglisten-73. nach 95 Minuten den 7:5, 6:4-Erfolg gegen den langjährigen Bundesligaspieler des TC Großhesselohe.

Gentzsch verpasst deutsches Halbfinale

Im Halbfinale sieht sich Altmaier dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy gegenüber. Der ehemalige Schützling von Gilles Cervara war in seinem Viertelfinale gegen den Ratinger Tom Gentzsch, das spielerisch komplett auf Augenhöhe ablief, an Effektivität kaum zu überbieten. In beiden Sätzen nutzte der 21-Jährige jeweils die einzige sich bietende Breakchance im gesamten Durchgang und triumphierte nach 72 Minuten mit 6:4, 6:3.

Hier das Einzel-Tableau aus Orleans