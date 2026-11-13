Matchsituation visualisieren: Der andere Weg der Matchvorbereitung

Je besser die Matchvorbereitung, desto größer die Siegchancen. Der Tennis-Insider Marco Kühn hilft uns dabei.

von Marco Kühn

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 07:47 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic hat in der Regel den richtigen Spielplan

Ob du es glaubst oder nicht. Du bist ein Regisseur.



Nicht irgendein Regisseur. Du bist der Regisseur deines nächsten Medenspiels. Du sitzt in deinem kleinen Hollywood-Tennis-Studio und hast eine coole Aufgabe:



Du drehst einen Film über dein nächstes Match.



Die Hauptrolle spielst du selbst. Dein Gegner ist auch schon besetzt und die Kulisse steht. Ein roter Sandplatz, ein wolkenfreier Himmel, zwei Netzpfosten, 13 Zuschauer und am Rand sitzt dein Mannschaftskollege, der dir nach einer wackeligen Rückhand Mut zuruft.



Jetzt wirst du zu Francis Ford Coppola in jung. Du überlegst dir, welche Szenen in deinem Match vorkommen könnten. Wie reagierst du, wenn dein Gegner ständig Slice spielt? Was machst du, wenn du beim Stand von 4:5 einen Satzball abwehren musst?



Und, was entscheidend ist: Wie willst du in diesen Situationen reagieren? Du kannst diese Szenen jetzt schon in deinem Kopf drehen. Du kannst dir detailliert ausmalen, wie du dich an der Grundlinie bewegst, wie du die Vorhand aus dem Halbfeld spielst und wie du reagierst, wenn dir dein Gegner einen Ball Aus gibt, der die Linie gekratzt hat.



Lass uns dich auf dein nächstes Match vorbereiten, ohne einen einzigen Ball zu schlagen.

Was ist das Visualisieren von Matchsituationen?





Du kennst vielleicht die klassische Visualisierung im Sport. In der NBA gehört diese Art des Trainings fest zum Trainingsprogramm. In Europa hinken wir weit hinterher. Im Baseball wird bereits seit den 80er Jahren mit Visualisierungstechniken gearbeitet.



Baseball und Tennis haben viel miteinander gemein. Fokus auf den Ball, Konzentration, Timing und Aufmerksamkeit. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wie funktioniert eine typische Visualisierung?



Du stellst dir vor, wie du eine perfekte Vorhand spielst. Wie du den Ball sauber vor deinem Körper triffst, locker durchschwingst und ihn mit Spin knapp vor die Grundlinie deines Gegners platzierst. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um deine Schlagbewegungen mental zu trainieren.



Bei der Matchsituations-Visualisierung gehen wir einen anderen Weg. Hier visualisierst du nicht in erster Linie deine Schläge. Du visualisierst echte Matchsituationen. Keine Sorge, das muss nicht schwierig sein.



Du stellst dir vor, wie du dich in bestimmten Momenten eines Matches verhältst. Du bist gleichzeitig Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller. Du entscheidest, welche Szene du dir anschaust und wie du dich darin verhältst.



Das kann eine taktische Situation sein. Eine schwierige Phase im Match. Ein wichtiger Punkt oder eine Situation, in der du gerne in den Schlägerrahmen beißen würdest. Du kannst die Szene aus deiner eigenen Perspektive erleben. So, als würdest du gerade tatsächlich auf dem Court stehen.



Oder du betrachtest dich von außen, wie ein Trainer, der sich dein Match anschaut. Wichtig ist nur: Drehe deinen Film so realistisch wie möglich. Du musst keine Hollywood-Produktion mit Alcaraz-Spezialeffekten und dramatischer Kyrios-Filmmusik drehen.



Es reicht, wenn du dir die Spielsituation detailliert vorstellst. Wie ein kleines Highlight-Reel auf YouTube. Du siehst den Gegner und erkennst seine Körpersprache. Du hörst den Klang deiner Bespannung, wenn du eine Vorhand satt-mittig getroffen hast.



Du erlebst, wie du auf einen fulminanten Vorhand-Winner mit dem Ballen der Faust reagierst. Das sind die Bilder, die deine Visualisierung lebendig machen.

Warum hilft es, Matchsituationen zu visualisieren?





Schauen wir uns an, wie du dich bisher auf ein Match vorbereitest. Du packst deine Tasche. Du überprüfst, ob genügend Griffbänder vorhanden sind. Du schaust vielleicht noch einmal auf die Ergebnisse deines Gegners, damit du möglichst angespannt den Court betreten kannst.



Dann geht es auch schon zum Platz. Dort angekommen, beginnt das Match. Du weißt allerdings nicht genau, was dich erwartet. Spielt dein Gegner aggressiv? Ist er ein Mondballspieler? Vielleicht spielt er einen unangenehmen Slice, der dir überhaupt nicht schmeckt.



Ein Match verlangt von dir, ständig Entscheidungen treffen und anschließend mit diesen Entscheidungen leben zu müssen. Exakt hier liegt der Vorteil der Matchsituations-Visualisierung. Du kannst deinem Gehirn bereits vor dem Match bestimmte Situationen zeigen.



Du bereitest dich auf die Matchsituation vor, bevor du sie erlebst. Michael Jordan sagte früher über diese “Technik”, ein guter Athlet spielt jede Situation zweimal. Zunächst im Kopf, dann auf dem Parkett. Das bedeutet nicht, dass du jede Situation im Match vorhersehen kannst. Aber du kannst dich auf typische Situationen vorbereiten.



Ein Beispiel:



Du weißt, dass du gegen defensive Gegner ungeduldig wirst. Du möchtest den Punkt unbedingt schnell beenden. Du spielst zu früh die Linie entlang und produzierst einen unnötigen Fehler. Wir müssen davon ausgehen, dass dir eine solche Situation in deinen nächsten drei Matches passieren wird.



Jetzt stellst du dir folgende Szene vor:



Du stehst an der Grundlinie. Dein Gegner spielt einen hohen, langsamen Ball auf deine Vorhand. Du erkennst die Situation und spürst den Impuls, den Winner schlagen zu wollen.



Aber in deinem Film reagierst du anders. Du bleibst ruhig und spielst den Ball mit ausreichend Höhe und Länge zurück. Du wartest auf den passenden Moment in der Rally, um das Tempo zu erhöhen. Du erlebst dich dabei, wie du geduldig den Ballwechsel aufbaust.



Diese Szene gehst du in deinen Gedanken immer wieder durch.



Was passiert dabei?



Du beschäftigst dich nicht nur mit deiner idealen Technik. Du trainierst auch deine Reaktion auf eine bestimmte Matchsituation und gibst dir einen möglichen taktischen Ablauf. Das kann dir im Match helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Welche Matchsituationen kannst du visualisieren?





Jetzt wird es interessant. Du hast dein Regiestudio geöffnet und brauchst Ideen für dein Drehbuch. Welche Szenen solltest du für dein nächstes Medenspiel produzieren?



Ich gebe dir jetzt Beispiele, die deine Kreativität antreiben sollen. Ich bin kein Freund davon, bei einem Visualisierungstraining feste Vorgaben zu geben. Du sollst deine kleinen Filme selbst konzipieren und drehen. Die folgenden Matchsituationen sind nur Futter für deine Gedanken.



1. Du liegst mit einem Break zurück



Es steht 2:4 im ersten Satz.



Dein Gegner hat dich soeben gebreakt. Du bist genervt und merkst, wie deine Gedanken anfangen, sich mit dem Spielstand zu beschäftigen. In deinem Film siehst du dich jetzt ganz bewusst bei der Vorbereitung auf den nächsten Punkt.



Du atmest ruhig aus und konzentrierst dich auf deinen nächsten Schlag. Du beschäftigst dich nicht mit dem Spielstand, sondern mit dem nächsten Punkt.



2. Dein Gegner spielt zu 80 % Slice



Du hast einen Gegner erwischt, der gefühlt jeden zweiten Ball mit Slice zurückspielt.



Der Ball bleibt flach. Du musst tief runter und deine Schlagbewegung anpassen. In deinem Film siehst du, wie du dich rechtzeitig zum Ball bewegst, tief in die Knie gehst und den Ball kontrolliert mit einer sicheren Flugkurve zurückspielst.



Du ärgerst dich nicht über seine Spielweise, sondern bleibst cool und relaxt.



3. Satzball gegen dich



Es steht 4:5, 30:40 und dein Gegner hat Satzball. Eine Situation, in der viele Spieler beginnen, über mögliche Konsequenzen eines Satzverlustes nachzudenken. In deinem Film siehst du dich aber bei der Vorbereitung auf den nächsten Punkt. Denn das ist die Situation, die du tatsächlich als Nächstes kontrollieren kannst.



Du klopfst dir die Asche aus den Grätensohlen, tänzelst auf der Stelle, feuerst dich mit einem leisen “Come on!” an, fixierst mit deinem Blick den Gegner und sagst dir, dass du im nächsten Punkt alles geben wirst.



4. Du hast einen einfachen Volley verschlagen



Du bist aus deiner Komfortzone ausgebrochen und ans Netz vorgerückt. Dort hast du aber einen einfachen Volley verschlagen. Du hast dem Gegner den Punkt geschenkt. Du kennst diese Situation. Normalerweise ärgerst du dich darüber noch drei Ballwechsel später.



In deinem Film passiert etwas anderes.



Du drehst dich um und marschierst zurück zur Grundlinie. Du lässt den Fehler los und richtest deinen Blick wieder nach vorn. Dabei sagst du dir: “Der nächste Volley sitzt!”.

Fazit



Wir halten fest:



Die Matchsituations-Visualisierung ist eine andere Möglichkeit, dich mental auf dein nächstes Match vorzubereiten. Du visualisierst nicht nur perfekte Schläge und schöne Bewegungsabläufe.



Du produzierst kleine Filme von Situationen, die dir während eines Matches begegnen können. Dabei geht es nicht darum, dein nächstes Match im Kopf perfekt durchzuspielen.



Du sollst auch nicht versuchen, jede mögliche Situation vorherzusagen. Starte lieber klein. Schnapp dir zwei oder drei Situationen, die für dein Spiel wichtig sind. Drehe diese Szenen in deinem Kopf und stelle dir dabei detailliert vor, wie du spielen möchtest.



Du kannst das abends auf der Couch machen. Vor dem Training oder am Morgen deines Medenspiels. Du brauchst dafür keinen Tennisplatz. Nur deine Fantasie und ein cooles Drehbuch.



Und wer weiß:



Vielleicht bist du im nächsten Match besser auf die Szenen vorbereitet, die der manchmal so verrückte Tennissport für dich bereithält.



Mehr mentales Know-how gibt es auf https://www.tennis-insider.de/mental-report

