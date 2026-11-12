ATP: Rafael Nadal bringt gleich drei Reformideen ins Spiel

Rafael Nadal sieht bei der ATP gleich mehrere Baustellen. Der ehemalige Weltranglistenerste fordert Änderungen am Rankingsystem, am Turnierkalender und bei der Wahl der Spielbeläge.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 07:06 Uhr

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© Getty Images Rafael Nadal hat drei konkrete Reformvorschläge für die ATP

Rafael Nadal beschäftigt sich auch nach seinem Karriereende intensiv mit der Zukunft des Tennissports. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Associated Press präsentierte der 22-fache Grand-Slam-Champion gleich drei Reformvorschläge. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich die körperliche Belastung der Profis reduzieren und ihre Karriereplanung flexibler gestalten lässt.

Ein Rankingsystem über zwei Jahre: Statt wie bisher die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen zu berücksichtigen, würde Nadal die ATP-Weltrangliste gerne auf Basis von zwei Jahren berechnen lassen. Ein ähnliches Modell gibt es bereits im Golfsport. „Ein System, das auf den Ergebnissen der vergangenen zwei Jahre und nicht nur der vergangenen zwölf Monate basiert, würde den Spielern mehr Freiheit geben, bessere Entscheidungen zu treffen“, erklärte der Spanier. Vor allem nach Verletzungen könnten sich Profis dadurch mehr Zeit für ihre Genesung nehmen, ohne sofort massiv an Ranglistenplätzen zu verlieren.

Kürzere Masters-1000-Turniere: Auch die zunehmende Ausdehnung der großen ATP-Veranstaltungen stößt bei Nadal auf wenig Gegenliebe. Mittlerweile werden sieben der neun Masters-1000-Turniere über zwölf Tage ausgetragen. „Ich glaube, es war ein Fehler, alle oder fast alle Masters-1000-Turniere auf eine Dauer von zwei Wochen auszudehnen“, meinte der 40-Jährige. Der ohnehin dicht gedrängte Turnierkalender werde dadurch zusätzlich in die Länge gezogen.

Weniger Hartplatzturniere: Schließlich hält Nadal auch die Verteilung der Spielbeläge für überlegenswert. Hartplätze würden Körper und Gelenke besonders stark beanspruchen, weshalb er ihren Anteil am Kalender reduzieren würde. Während seiner aktiven Karriere habe er sich mit dieser Kritik zurückgehalten, um als ausgewiesener Sandplatzspezialist nicht eigennützig zu erscheinen. „Ich kenne nicht viele Profisportarten, die auf solchen Belägen gespielt werden“, sagte Nadal. Die langfristigen körperlichen Folgen müssten schließlich die Spieler tragen.