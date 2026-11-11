ATP Stockholm: Holger Rune dreht Partie gegen Kecmanovic

Holger Rune hat sich nach einem schwachen Auftaktsatz ins Viertelfinale von Stockholm gekämpft. Dort wartet mit Taylor Fritz die nächste Herausforderung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 22:40 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune dreht sein Achtelfinalspiel gegen Miomir Kecmanovic

Holger Rune steht beim ATP-Turnier in Stockholm im Viertelfinale. Der Däne setzte sich gegen Miomir Kecmanovic nach 1:24 Stunden mit 2:6, 6:1, 6:4 durch. Dabei erwischte Rune einen denkbar schlechten Start: Der Serbe zog im ersten Satz rasch auf 5:1 davon und ließ sich den deutlichen Satzgewinn nicht mehr nehmen.

Anschließend drehte Rune allerdings auf. Im zweiten Durchgang nahm er Kecmanovic zweimal den Aufschlag ab und glich mit 6:1 aus. Im Entscheidungssatz ging der Däne zunächst mit 2:0 in Führung, musste aber das unmittelbare Rebreak hinnehmen. Kecmanovic zog sogar auf 4:3 davon, ehe Rune die letzten drei Games für sich entschied. Insgesamt gelangen dem Dänen 41 Winner, denen allerdings auch 28 unerzwungene Fehler gegenüberstanden.

Im Viertelfinale trifft Rune auf Taylor Fritz, der zuvor Cameron Norrie bezwungen hatte. Für den US-Amerikaner geht es dabei auch um die Weltrangliste: Mit einem weiteren Sieg könnte er den Sprung in die Top Ten schaffen.

Das Einzel-Tableau in Stockholm