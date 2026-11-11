ATP-Chef Andrea Gaudenzi: Die Spieler bräuchten acht freie Wochen

ATP-Chef Andrea Gaudenzi hat im Podcast von Andy Roddick die Schwierigkeiten bei der Gestaltung des Tour-Kalenders beschrieben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 16:04 Uhr

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© Getty Images ATP-Chef Andrea Gaudenzi im Frühjahr 2026 in Monte-Carlo

Wenn Andy Roddick eine Sache im professionellen Tennissport ändern könnte, dann wäre es wohl der Spielplan. Immer und immer wieder führt die ehemalige Nummer eins der Welt in seinem Podcast „Served“ aus, dass die Saison viel zu lange andauere. Und dass man doch einen ganzen Haufen an 250er-Turnieren erst nach den ATP Finals, die Roddick gerne schon im Oktober spielen würde, ansetzen sollte.

Da traf es sich natürlich gut, dass Roddick vor ein paar Tagen jenen Mann zu Gast hatte, der mit den Details der Planung so gut vertraut ist wie wenige andere: ATP-Chef Andrea Gaudenzi. Und in mindestens einem Punkt gab der italienische Ex-Profi Andy Roddick recht: dass nämlich die Pause zwischen den ATP Finals und dem Beginn der neuen Saison zu kurz ist.

Gaudenzi: Die Spieler können ihren Spielplan selbst bestimmen

„Die Spieler würden etwa acht Wochen Pause brauchen, bevor sie wieder mit dem Training beginnen“, erklärte Gaudenzi. Aber das sei eben nicht alleine die Sache der ATP, die sich ja mit den Grand-Slam-Turnieren und der ITF (in Sachen Davis Cup) auf einen stimmigen Kalender einigen müssen.

Allerdings weist Gaudenzi auch darauf hin, dass die Spieler unabhängige Unternehmer sind. Und ihren Spielplan selbst bestimmen können. Und da gäbe es eben große Unterschiede zwischen der absoluten Weltspitze, die sich auf die großen Turniere konzentrieren könne. Und den weiter hinten klassierten Spielern, sich ihren Lebensunterhalt bei kleineren Events verdienen müssten.