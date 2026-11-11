ATP Stockholm: Fritz gewinnt, Ruud fliegt raus
Während Turnierfavorit Taylor Fritz beim ATP-Tour-250-Event in Stockholm ins Viertelfinale eingezogen ist, musste sich mit Casper Ruud die Nummer zwei bereits verabschieden.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 20:58 Uhr
Taylor Fritz ist nach der verpassten Qualifikation für die ATP Finals sicherlich nicht bester Laune nach Stockholm gekommen, die erste Hürde hat der an Position eins gesetzte US-Amerikaner aber souverän genommen. Fritz gewann gegen Cameron Norrie mit 7:5 und 6:3 und trifft nun entweder auf Holger Rune oder Miomir Kecmanovic.
Ausgeschieden ist dagegen Casper Ruud, der ganz unten im Tableau vermerkt war. Ruud musste sich Alexander Shevchenko mit 7:6 (4), 4:6 und 3:6 geschlagen geben.
Das spannendste Match des Tages lieferten sich wohl Alejandro Tabilo und Lorenzo Sonego. Der Chilene gewann nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (2), 6:7 (7) und 7:5. Der einzige deutschsprachige Teilnehmer, Yannick Hanfmann, musste sich ja schon in Runde eins Alex Michelsen aus den USA geschlagen geben.
Hier das Einzel-Tableau in Stockholm