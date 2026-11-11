ATP Stockholm: Fritz gewinnt, Ruud fliegt raus

Während Turnierfavorit Taylor Fritz beim ATP-Tour-250-Event in Stockholm ins Viertelfinale eingezogen ist, musste sich mit Casper Ruud die Nummer zwei bereits verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 20:58 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz ist in Stockholm an Position eins gesetzt

Taylor Fritz ist nach der verpassten Qualifikation für die ATP Finals sicherlich nicht bester Laune nach Stockholm gekommen, die erste Hürde hat der an Position eins gesetzte US-Amerikaner aber souverän genommen. Fritz gewann gegen Cameron Norrie mit 7:5 und 6:3 und trifft nun entweder auf Holger Rune oder Miomir Kecmanovic.

Ausgeschieden ist dagegen Casper Ruud, der ganz unten im Tableau vermerkt war. Ruud musste sich Alexander Shevchenko mit 7:6 (4), 4:6 und 3:6 geschlagen geben.

Das spannendste Match des Tages lieferten sich wohl Alejandro Tabilo und Lorenzo Sonego. Der Chilene gewann nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (2), 6:7 (7) und 7:5. Der einzige deutschsprachige Teilnehmer, Yannick Hanfmann, musste sich ja schon in Runde eins Alex Michelsen aus den USA geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm