United Cup: Die USA als Favoriten, Deutschland ohne Zverev

Alexander Zverev wird beim Anfang 2027 anstehenden United Cup nicht für Deutschland an den Start gehen. Das nominell beste Team stellen die USA mit Ben Shelton und Coco Gauff.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 07:07 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton wird erstmals beim United Cup für die USA aufschlagen

Immerhin auf die Griechen ist Verlass: Denn wie schon in den Jahren zuvor werden Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas für das Team Hellas beim United Cup in die Bütt gehen. Bei weitem nicht als Favoriten, aber sowohl Sakkari wie auch Tsitsipas haben in der Spielzeit 2026 ja ab und zu für kleine spielerische Leuchtfeuer gesorgt.

Müsste man die Chancen auf den Titel bei diesem gemischten Team-Wettbewerb Stand jetzt justieren, dann wären wohl die USA mit Ben Shelton und Coco Gauff erste Anwärter auf den Sieg. Geht es nach der Weltrangliste, dann sollten die Tschechische Republik mit Wimbledon-Siegerin Linda Noskova und Jiri Lehecka die ersten Herausforderer der USA sein.

Comebacks von Mboko und Raducanu

Auch Deutschland wird wieder am Start sein. Diesmal allerdings ohne Alexander Zverev, der seine Winterpause nach der anstrengenden Saison 2026 wohl um ein paar Tage verlängert. Das schwarz-rot-goldene Team wird von Yannick Hanfmann und Tamara Korpatsch angeführt.

Interessant könnten auch zwei Comebacks von länger fehlenden Spielerinnen werden: Da wäre zunächst Victoria Mboko, die im kanadischen Team neben Félix Auger-Aliassime nominiert ist. Mboko hatte sich im Londoner Queen´s Club am Knie verletzt. Und auch Emma Raducanu möchte beim United Cup zurückkommen. Und das gemeinsam mit Arthur Fery, der vor ein paar Monaten in Wimbledon bis ins Halbfinale vorgedrungen ist.