ATP Stockholm: Taylor Fritz steht kampflos im Halbfinale

Taylor Fritz steht dank eines w.o. Holger Runes im Halbfinale von Stockholm. Alejandro Tabilo und Thiago Agustin Tirante mussten hingegen für ihren Einzug deutlich härter arbeiten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 19:03 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz profitierte vom w.o. des Dänen Holger Rune

Stockholm und Holger Rune – das will offenkundig nicht so richtig. Im Vorjahr hatte sich der Däne just an selbigem Ort im Halbfinale gegen Ugo Humbert die Achillessehne gerissen und war daraufhin elf Monate ausgefallen. Nun ist auch sein Comeback in der schwedischen Hauptstadt nach zwei gewonnenen Matches vorzeitig beendet: Zum Viertelfinale gegen Taylor Fritz konnte Rune aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht antreten. Der topgesetzte US-Amerikaner steht damit kampflos im Halbfinale.

Deutlich mehr Arbeit hatte dagegen Thiago Agustin Tirante: Der Argentinier setzte sich gegen Qualifikant Aleksandr Shevchenko nach einem echten Kraftakt mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 6:3 durch. Satte 20 Asse servierte Tirante dabei und wehrte sämtliche drei Breakbälle gegen sich ab. Nach zwei hart umkämpften Tiebreaks behielt der 25-Jährige im Entscheidungssatz die Oberhand und machte nach 2:49 Stunden den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt.

Tabilo behält gegen Michelsen die Nerven

Auch Tirantes morgiger Halbfinal-Gegner Alejandro Tabilo musste gegen den an Nummer sechs gesetzten Alex Michelsen ordentlich arbeiten. Der Chilene setzte sich nach 1:54 Stunden mit 7:5 und 7:6 (2) durch. Besonders in den entscheidenden Momenten zeigte Tabilo starke Nerven: Sechs der sieben Breakchancen seines Gegners konnte er abwehren, ehe er im Tiebreak des zweiten Satzes alles klarmachte.

Ganz abgeschlossen ist der Viertelfinaltag in Stockholm damit noch nicht. Nach Runes Absage wurde zunächst ein Doppel vom Nebenplatz auf den Center Court verlegt. Im Anschluss kämpfen Lorenzo Musetti und Ugo Humbert im letzten Einzel des Tages um das verbleibende Halbfinalticket gegen Fritz.

Das Einzel-Tableau in Stockholm