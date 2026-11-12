ATP: Rekord - Sponsoring-Einnahmen der ATP steigen um 49 Prozent

Die ATP verzeichnet 2026 einen kräftigen Einnahmensprung. Erstmals überschreiten die zentralen Partnerschaftserlöse die Marke von 100 Millionen US-Dollar.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 18:57 Uhr

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© Getty Images Sponsoring- und Vermarktungspartnerschaften sind eine wichtige Säule der ATP

Die ATP darf sich über einen neuen finanziellen Rekord freuen: Die Einnahmen aus zentralen Sponsoring- und Vermarktungspartnerschaften stiegen 2026 gegenüber dem Vorjahr um satte 49 Prozent. Erstmals wurde damit die Marke von 100 Millionen US-Dollar geknackt. Seit 2022 haben sich die Erlöse sogar mehr als verdreifacht.

Verantwortlich dafür sind neben langjährigen Geldgebern wie Emirates, Infosys und Lexus auch neue Partner wie EQT und K-Swiss. Erst diese Woche gab die ATP zudem eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der Schweizer Privatbank Julius Bär bekannt. Auch die Vermarktungsstrategie „OneVision“, größere Reichweiten und zusätzliche Lizenzgeschäfte tragen zum Wachstum bei.

Von den steigenden Einnahmen profitiert auch die Tour selbst: Laut ATP fließen mehr als 70 Prozent der Partnerschaftserlöse an die Turnierveranstalter. Seit 2022 seien insgesamt rund 250 Millionen US-Dollar über Turniere und Spieler in den Tennissport investiert worden. Und die Entwicklung soll weitergehen: Für 2027 erwartet die ATP erneut ein zweistelliges Wachstum.