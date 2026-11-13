ATP: Flavio Cobolli - „Technisch bin ich noch im Rückstand“

Vor seinem Debüt bei den ATP Finals spricht Flavio Cobolli über seine Stärken und Schwächen, seine Siegermentalität und das besondere Verhältnis zu seinem Vater.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 12:53 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli sieht technisch bei sich selbst noch Luft nach oben

An Selbstvertrauen mangelt es Flavio Cobolli nicht. An technischen Fähigkeiten offenbar schon eher – zumindest, wenn man den Italiener selbst fragt. Vor seinem Debüt bei den ATP Finals in Turin zeigt sich der 24-Jährige im Interview mit The Red Bulletin jedenfalls erstaunlich selbstkritisch.

„Ich bin ein Gladiator. Wenn es schwierig wird, versuche ich, niemals aufzugeben und meinen Gegner um jeden Ball kämpfen zu lassen“, erklärt Cobolli. Seine größten Stärken sieht er in seiner Schnelligkeit und Siegermentalität. Gleichzeitig räumt er ein: „Die Art, wie ich diese wichtigen Punkte spiele, ist eine Qualität, die meiner Meinung nach nur wenige Spieler auf der Tour besitzen. Das hat mir sehr geholfen, denn technisch bin ich im Vergleich zu den Jungs, gegen die ich spiele, noch im Rückstand.“

Vater und Trainer in Personalunion

Als entscheidenden Wendepunkt seiner Karriere bezeichnet Cobolli den Turniersieg in Acapulco im vergangenen März. „Dort habe ich mich daran erinnert, dass auch ich das Niveau habe, um mit den ganz Großen mitzuhalten. Vielleicht hat damals alles wirklich begonnen.“

Eine zentrale Rolle spielt sein Vater Stefano, der ihn auch trainiert. Dass es dabei gelegentlich kracht, verschweigt Cobolli nicht: „Ich vertraue blind darauf, was er mir sagt. Auch wenn ich manchmal patzig antworte oder sehr wütend bin, höre ich zu hundert Prozent zu.“ Abseits des Tennisplatzes werde allerdings kaum über den Sport gesprochen. Stattdessen stehen Fußball, Familie und alltägliche Dinge im Mittelpunkt.

„Man muss etwas von der Gegenwart opfern“

Dass der Weg an die Weltspitze auch persönliche Opfer verlangt, ist Cobolli bewusst. „Es ist ein schwieriges Leben, das dich von den Menschen, die du liebst, von deinen Lieblingsorten und deinen Leidenschaften außerhalb des Sports fernhält. Um einer der Besten zu werden, muss man etwas von der Gegenwart opfern, damit man in der Zukunft glücklich sein kann.“

Trotz aller sportlichen Ambitionen hat der Italiener eine vergleichsweise bodenständige Vorstellung vom Glück: „Ich glaube, das größte Glück findet man in den einfachen Dingen. Und ich habe mein Gleichgewicht gefunden.“ Ob er mit dieser Einstellung auch beim Saisonabschluss reüssieren kann, wird die nächste Woche zeigen.