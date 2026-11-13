ATP-Challenger Monastir: Marvin Möller mit Halbfinaleinzug auf Major-Kurs

Beim ATP-50-Challenger-Turnier in Monastir triumphierte der Hamburger Marvin Möller in drei Sätzen gegen den Italiener Lorenzo Giustino und dürfte mit dem erreichten Halbfinale die Teilnahme an der Qualifikation bei den Australian Open 2027 fixiert haben. Das Aus ereilte dagegen im Viertelfinale den jungen Schleswig-Holsteiner Mika Petkovic gegen den Schweizer Kilian Feldbausch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 17:52 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Durch den Halbfinaleinzug in Monastir dürfte Marvin Möller den Start in der Qualifikation der Australian Open 2027 bereits sicher haben.

Kämpferisch zeigt sich der Hamburger Marvin Möller beim ATP-Challenger-Turnier im tunesischen Monastir bereits in Grand-Slam-Manier. Nach zwei hartumkämpften Dreisatz-Erfolgen zum Auftakt war der 27-jährige auch in seinem Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Giustino gefordert.

Nachdem die Nr. 3 des Turniers den ersten Durchgang bei einer schnellen 4:0-Führung komplett dominierte, erwischte sein an Position 8 geführter Gegner im zweiten Akt den besseren Start und konnte nach den ersten gewonnenen drei Spielen im weiteren Verlauf den Satzgleichstand herstellen.

Nach ausgeglichenem Beginn übernahm der DTB-Spieler aber wieder das Zepter und konnte seinem Kontrahenten zweimal in Folge das Service abnehmen. Beim Stand von 5:2 musste er in seinem letzten Aufschlagspiel noch etwas zittern und insgesamt vier Breakmöglichkeiten des 35-jährigen Giustino abwehren. Doch bei seinem zweiten Matchball machte er den Sack zum 6:2, 4:6, 6:2-Erfolg nach 2:17 Stunden zu.

Im Halbfinale bekommt es der Weltranglisten-229. mit dem ehemaligen US-Open-Juniorensieger Jonas Forejtek aus Tschechien zu tun. Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde klettert Möller im Liveranking auf Position 214 und dürfte sich dadurch bei den Australian Open seine erste Teilnahme bei der Qualifikation eines Grand-Slam-Turniers gesichert haben.

Petkovic verpasst bei Talentprobe die Belohnung

Bei seiner zweiten Viertelfinal-Teilnahme auf Challenger-Ebene sah sich der Schleswig-Holsteiner Mika Petkovic dem zuletzt stark aufspielenden Schweizer Kilian Feldbausch gegenüber und erlebte im ersten Durchgang eine wahre Achterbahnfahrt. Erst erwischte der 19-Jährge den besseren Start mit einer schnellen 2:0-Führung, musste dann aber fünf Spiele in Folge abgeben. Nachdem er sich zum zwischenzeitlichen Gleichstand zurückkämpfen konnte, verlor er erneut zwei Spiele hintereinander und musste dadurch den ersten Satz endgültig abschreiben.

Auch im zweiten Akt konnte sich Pekovic das erste Break angeln. Doch im weiteren Verlauf musste der DTB-Youngster nach zwei siegreichen Dreisatz-Matches seinen Kräften etwas Tribut zollen und sich dem immer befreiter aufspielenden Feldbausch nach 90 Minuten mit 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Monastir