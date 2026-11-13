ATP Stockholm: Fritz nimmt Rache an Musetti und stürmt ins Finale

Taylor Fritz steht im Finale des ATP-Turniers in Stockholm. Im Halbfinale ließ der US-Amerikaner dem formstarken Lorenzo Musetti keine Chance und setzte sich in 63 Minuten mit 6:4, 6:2 durch.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 19:25 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz gibt in Stockholm nochmal ordentlich Gas

Nach seinem starken Auftritt gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale des Paris Masters wollte Taylor Fritz in Stockholm an seine vorigen Leistungen anknüpfen. Mit Lorenzo Musetti wartete allerdings ein Gegner, der zuletzt ebenfalls überzeugte. Der Italiener hatte das Turnier in Lyon gewonnen und sowohl in Wien als auch in Paris jeweils das Achtelfinale erreicht. Im Finale von Lyon hatte er ausgerechnet Fritz bezwungen.

Starker Start von Fritz

Im Halbfinale erwischte der Amerikaner den besseren Start. Bereits früh gelang ihm das Break zum 2:1. Anschließend dominierte Fritz vor allem mit seinem Aufschlag. Musetti fand kaum Möglichkeiten, den Rückstand aufzuholen, während Fritz seine Servicegames souverän durchbrachte. Nach 6:4 war der erste Satz entschieden.

Zweites Break macht den Unterschied

Im zweiten Durchgang setzte Fritz seine Vorstellung fort. Erneut nahm er Musetti den Aufschlag zum 2:1 ab. Mit einem weiteren Break zum 4:1 sorgte er endgültig für klare Verhältnisse. Der Italiener fand kein Mittel gegen den druckvollen Aufschlag des Amerikaners, konnte aber selbst kaum Druck aufbauen. Fritz nutzte schließlich gleich seinen ersten Matchball zum 6:2. Nach nur 63 Minuten war der Finaleinzug perfekt. Die Revanche für Lyon ist damit geglückt.

Tirante wartet im Finale

Im Endspiel trifft Fritz nun auf Thiago Agustin Tirante. Der Argentinier setzte sich im ersten Halbfinale in einem engen südamerikanischen Duell gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 7:5 und 7:6 durch.

Hier das Einzeltableau der Herren in Stockholm