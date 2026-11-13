ATP Finals: Alcaraz bricht Training ab - Bauchschmerzen bereiten Sorgen

Carlos Alcaraz geht als einer der großen Titelanwärter in die ATP Finals. Beim Training in Turin musste der Spanier heute die Session aber wegen Bauchschmerzen vorzeitig abbrechen. Auch sein rechtes Knie sorgt mit einer Bandage für Gesprächsstoff.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 19:05 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz triumphierte zuletzt beim Masters in Paris

Eigentlich sollte die Vorbereitung auf die ATP Finals nach Maß verlaufen. Doch eine Trainingseinheit mit Flavio Cobolli endete für Carlos Alcaraz rund 20 Minuten früher als geplant. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, klagte der Weltranglistendritte über Schmerzen im Bauchbereich und entschied sich daher, das Training abzubrechen.

Dieser Zwischenfall kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Alcaraz startet bereits am Montag, dem 16. November, gegen Frances Tiafoe in das Turnier.

Rätsel um das rechte Knie

Zusätzlich fiel bei Alcaraz' Training in Turin eine Bandage am rechten Knie auf. Dabei soll es sich allerdings um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln. Ganz aus der Luft gegriffen sind die Sorgen um seine körperliche Belastung dennoch nicht. Seit den US Open hat Alcaraz zahlreiche Matches bestritten. Eine längere Pause gönnte er sich erst nach seinem überraschenden Aus in der dritten Runde des Shanghai Masters gegen Zizou Bergs, bevor er auf die europäische Hallensaison zurückkehrte.

Alcaraz mit beeindruckender Hallenbilanz

Sportlich könnte die Ausgangslage kaum besser sein. Alcaraz gewann zuletzt sowohl das ATP-Turnier in Wien als auch das Paris Masters und ist auf Hartplatz unter dem Hallendach in dieser Saison noch ungeschlagen. Auch im Training setzte er ein Ausrufezeichen: Gegen Alexander Zverev, die Nummer eins der Welt, gewann er einen Trainingssatz und einen spektakulären Match-Tiebreak.

Damit untermauerte er seine Ambitionen, erstmals die ATP Finals zu gewinnen. Im Vorjahr musste er sich im Endspiel Jannik Sinner geschlagen geben. Der Italiener fehlt diesmal verletzungsbedingt, seine Titelserie in Turin endet damit zwangsläufig.

Günstige Gruppensituation

Auch die Gruppenauslosung könnte Alcaraz bei seinem vierten Anlauf auf den Titel in die Karten spielen. In seiner Gruppe “Ivan Lendl” trifft er auf Frances Tiafoe, Flavio Cobolli und Daniil Medvedev. Letzterer dürfte auf dem Papier der härteste Gegner sein. Der Russe besiegte Alcaraz in Indian Wells, musste sich ihm zuletzt in Wien allerdings geschlagen geben. Tiafoe und Cobolli gehen ebenfalls in die Gruppenphase, haben zuletzt aber keine überragende Form gezeigt. Deutlich anspruchsvoller wirkt die Gruppe “John McEnroe” mit Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jodar.

Hier das Tableau der Gruppenphase