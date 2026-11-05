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Nick Kyrgios gibt Comeback beim Kooyong Classic

Nick Kyrgios will nach seiner Dopingsperre zu Beginn der kommenden Spielzeit offenbar zurückkehren.

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 17:32 Uhr

© Getty Images

Kyrgios steht auf der Teilnehmerliste für das Kooyong Classic, dem Einladungsturnier im Vorfeld der Australian Open. Das ist für den 12. bis 14. Januar 2027 geplant.

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Neben Kyrgios sind Arthur Fils, Learner Tien, Lorenzo Musetti, Karen Khachanov und Matteo Berrettini gemeldet. Bei den Frauen ist bislang nur Paula Badosa bestätigt. 

Inwieweit Kyrgios noch mal angreifen will, ist fraglich. In den vergangenen Jahren hatte er verletzungsbedingt kaum gespielt, im August wurde eine Sperre aufgrund eines positiven Kokain-Tests bekannt. Diese hat er mittlerweile vollständig verbüßt.

Von Kyrgios selbst war zuletzt wenig zu hören. 

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von Florian Goosmann

Donnerstag
05.11.2026, 19:26 Uhr
zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 17:32 Uhr

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