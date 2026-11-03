Paris Masters: Struff bestätigt tolle Form, Shelton bereits im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff bleibt weiter in bestechender Form: Beim Paris Masters löste er seine Auftaktaufgabe gegen Arthur Gea und das französische Publikum gut.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 21:16 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf

Struff gewann gegen den französischen Lokalmatadoren mit 7:6 (3), 6:2 und steht damit in Runde 2 beim Hallenturnier in der französischen Hauptstadt.

Der Warsteiner konnte sich dabei auf seinen Aufschlag verlassen, er gestattete Gea nur eine Breakchance im gesamten Match. Vor allem in kritischen Situationen habe er gut serviert, bekannte Struff im Anschluss.

Dass die Zuschauer - natürlich - ihren Landsmann anfeuerten? Kein Thema. “Die Stimmung war sehr gut, das war von vornerein klar”, so Struff im Gespräch mit Sky. Auch der zügige Court in Paris kommt Struff entgegen, “ich mag's ja gerne relativ schnell”, bestätigte er grinsend.

Für Struff geht damit ein toller Herbst weiter. Er stand zuletzt im Finale von Brüssel und im Halbfinale von Basel; im ATP-Ranking steht er aktuell auf Platz 39.

Gegner nun in Paris: Thiago Agustin Tirante, die Nummer 53 der Welt. Ein “harter Gegner”, so Struff. Der die letzte Begegnung der beiden in Peking für sich entschieden hatte.

Ben Shelton im Achtelfinale

Kurz vor Struff war auch der an drei gesetzte Ben Shelton weitergekommen. Er hatte in Runde 1 ein Freilos und steht nach seinem 6:3, 6:4 gegen Cameron Norrie bereits im Achtelfinale.

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