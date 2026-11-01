Juan Carlos Ferrero übernimmt bei Ben Shelton

Ex-Nummer-1 Juan Carlos Ferrero wird neuer Coach im Team von Ben Shelton. Das bestätigte der US-Amerikaner am Sonntag.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 19:37 Uhr

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© Getty Images

“Große Ergänzung für mein Team in der kommenden Saison”, schrieb Shelton auf Instagram. “Ich freue mich auf den Start und auf die Arbeit in der Off-Season.”

Ferrero gab sich ebenso erfreut. “Ben hat ein außerordentliches Talent, Power und Charakter. Ich freue mich sehr, zu Bryan und dem Team zu stoßen.”

Ferrero macht mit Bryan Shelton gemeinsame Sache

Seit nunmehr einem Jahr wurde spekuliert, wen Ferrero künftig coachen würde - nach der überraschenden Trennung von Carlos Alcaraz im Winter letzten Jahres, nach sieben gemeinsamen Jahren. Der Spanier aber hatte sich Zeit lassen wollen. Der Name Shelton fiel bei allen Spekulationen selten, der 24-Jährige schien mit Papa Bryan, ebenfalls ein ehemaliger Profi, gut aufgestellt. Vielmehr wurde über Jannik Sinner oder Rafael Jodar gemutmaßt.

Shelton hatte 2026 seine beste Spielzeit überhaupt hingelegt und unter anderem das Finale der US Open erreicht. In der Weltrangliste ist er aktuell die Nummer 4, sein bisheriges Höchstranking.

Ferrero betreibt seit dem Ende seiner Laufbahn eine eigene Tennisakademie, zu der eben auch der junge Carlos Alcaraz als Teenager kam. Ferrero hatte Alcaraz auf die Tour begleitet und beinahe eine Vaterfigur für Carlitos abgegeben.