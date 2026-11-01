ATP Basel: Valentin Vacherot holt Titel mit Sieg über Jiri Lehecka

Mit einem Dreisatzerfolg über Jiri Lehecka hat Valentin Vacherot beim ATP-500-Turnier in Basel den Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 17:49 Uhr

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© Getty Images Valentin Vacherot sicherte sich den Titel

Valentin Vacherot hat das ATP-500-Turnier in Basel gewonnen. Der Monegasse setzte sich im Endspiel gegen den Tschechen Jiri Lehecka mit 2:6, 6:3 und 6:3 durch und sicherte sich damit seinen ersten Titel im Kalenderjahr 2026.

Dabei erwischte Lehecka, der im Halbfinale gegen Jan-Lennard Struff einen Matchball abgewehrt hatte, den besseren Start. Der 24-Jährige gewann den ersten Satz souverän, danach wusste sich Vacherot aber zu steigern. Nach etwas weniger als zwei Stunden Spielzeit verwandelte der Shanghai-Champion von 2025 seinen ersten Matchball.

Der Titel im Doppel ging unterdessen an Theo Arribage und Albano Olivetti. Die Franzosen gewannen das Endspiel gegen die Schweizer Lokalmatadoren Henry Bernet und Dominic Stricker mit 7:6 (6) und 7:6 (6).

Hier das Einzel-Tableau in Basel

Vacherot