Top-Ten-Debüt am Montag: Rafael Jodar schreibt Geschichte

Rafael Jodar feierte erst Anfang des Jahres sein Debüt auf der ATP-Tour. Am Montag wird der Spanier zu den zehn besten Spielern der Welt gehören.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 15:42 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar darf sich freuen

Am Donnerstag musste sich Rafael Jodar im Achtelfinale von Basel Valentin Vacherot noch geschlagen geben, zwei Tage später tat der Monegasse dem Spanier dann einen großen Gefallen: Durch Vacherots Halbfinalsieg über Taylor Fritz wird Jodar am kommenden Montag erstmals in den Top Ten der Welt stehen.

Damit sichert sich Jodar einen Eintrag in den Annalen des Tennissports. Der 20-Jährige ist der erste Spieler überhaupt, der in ein und derselben Saison sein Debüt auf der Tour gab und den Sprung in die Top Ten schaffte. Laut Angaben der ATP liegen zwischen diesen beiden Meilensteinen lediglich 287 Tage - ebenfalls ein Rekord.

Jodar hat die ATP Finals im Visier

Jodar, der als Nummer 168 der Welt ins Jahr 206 gestartet war, sorgte vor allem in der Sandplatzsaison für Furore. Der Spanier holte beim ATP-250-Turnier in Marrakesch seinen Premierentitel und erreichte bei den French Open in Paris das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere. Nicht zuletzt deshalb könnte sich Jodar in seiner ersten Saison auf der Tour auch gleich für die ATP Finals qualifizieren.

Im Race belegt Jodar derzeit den zehnten Platz, der knapp nicht für ein Antreten in Turin reichen würde. Die letzten Tickets werden beim ATP-Masters-1000-Turniers in Paris vergeben, wo Jodar in Runde eins auf Alejandro Tabilo trifft.

Der Stand im Race to Turin

Das Einzel-Tableau in Paris