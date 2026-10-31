ATP Basel: Krawietz/Pütz verpassen Finale

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim ATP-500-Turnier in Basel eine überraschende Halbfinalpleite kassiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 20:42 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz verloren im Halbfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind beim ATP-500-Turnier in Basel im Halbfinale ausgeschieden. Das topgesetzte Duo aus Deutschland unterlag den beiden Schweizern Henry Bernet und Dominic Stricker mit 4:6 und 4:6.

Im Endspiel am Sonntag treffen die mit einer Wildcard ausgestatteten Lokalmatadoren auf Theo Arribage und Albano Olivetti. Die Franzosen setzten sich gegen den Deutschen Constantin Frantzen und dessen niederländischen Partner Robin Haase in der Vorschlussrunde mit 7:6 (4) und 7:6 (5) durch.

Das Doppel-Tableau in Basel