"Super traurig": Jesper de Jong muss lange pausieren

Jesper de Jong wird aufgrund einer Verletzung am Fuß erst Anfang April auf die Tour zurückkehren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 22:51 Uhr

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© Getty Images Jesper de Jong muss pausieren

Jesper de Jong muss sich aufgrund anhaltender Schmerzen in der Ferse und Achillessehne einer Operation unterziehen. Das teilte der Niederländer am Mittwoch via Instagram mit. Demnach habe er seit Jahresbeginn mit diesem Problem zu kämpfen. "Ab August wurde es schlimmer und es gab eine große Beule an meiner Ferse, was mich sehr gestört hat. Also war es an der Zeit herauszufinden, was vor sich ging", schrieb der 26-Jährige.

Die Untersuchung ergab, dass sich in de Jongs Fuß ein zusätzliches Knochenstück befindet, das seine Achillessehne einklemmt. In dieser liegt ein vertikaler Riss vor, der unter den aktuellen Umständen nicht heilen kann. “Deshalb habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, mich Mitte November operieren zu lassen und mein Comeback zu starten, sobald ich ein Protected Ranking habe. Das wird Anfang April sein", so de Jong.

De Jong bei den French Open im Achtelfinale

“Es fühlt sich seltsam an, denn natürlich bin ich super traurig und frustriert, dass ich ein halbes Jahr pausieren muss. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir dieses Problem lösen, denn ich bin völlig bereit, in die zweite Hälfte meiner Karriere zu gehen”, erklärte de Jong. Er wolle stärker denn je zurückkommen.

De Jong liegt in der Weltrangliste derzeit auf Platz 102 und stand in dieser Saison bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Hauptfeld. Bei den French Open in Paris stieß er bis ins Achtelfinale vor, wo dann gegen den späteren Sieger Alexander Zverev Endstation war.