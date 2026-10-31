ATP Basel live: Jan-Lennard Struff vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Jiri Lehecka treffen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 17:33 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecká und Jan-Lennard Struff treffen heute in Basel aufeinander

Eine Woche nach seinem Finaleinzug in Brüssel spielt Jan-Lennard Struff also wieder um einen Platz in einem ATP-Endspiel. In Basel ist es bis jetzt hervorragend gelaufen. Das Highlight war sicherlich der Zweitrunden-Erfolg gegen Novak Djokovic.

Nun wartet aber Jiri Lehecka. Gegen den Tschechen hat “Struffi” alle drei bisherigen Matches verloren. Dazu kommt, dass Lehecka noch eine kleine Chance auf die erstmalige Teilnahme an den ATP Finals in Turin hat.

Struff vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jiri Lehecka und Jan-Lennard Struff gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Basel