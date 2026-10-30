ATP Basel: Struff rauscht mit Blitz-Sieg gegen Borges ins Semi

In Basel trumpft Jan-Lennard Struff beim ATP-500-Turnier weiterhin groß auf. Nach seinem Überraschungs-Coup gegen den Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic dominierte der Warsteiner im Viertelfinale gegen den Portugiesen Nuno Borges fast durchgängig und zeigte nur am Ende seines Zweisatz-Erfolgs kleine Schönheitsfehler.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 21:04 Uhr

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© Getty Images Mit einer weiteren bärenstarken Leistung rauschte Jan-Lennard Struff ins Halbfinale von Basel.

Den Spieß umdrehen sollte Jan-Lennard Struff im Viertelfinale des ATP-500-Events in Basel gegen Nuno Borges, schließlich musste sich der Warsteiner dem Portugiesen einmal 2023 auf Challenger-Ebene und in diesem Jahr auf Rasen in Mallorca jeweils geschlagen geben.

Doch mit der Endspielteilnahme von Brüssel und dem Überraschungs-Coup gegen den serbischen Grand-Slam-Rekord-Champion Novak Djokovic im Rücken agierte der 36-jährige vom Start weg mit vollstem Selbstvertrauen und schnappte sich mit einer druckvollen Vorhand im vierten Spiel das erste Break der Partie und blieb bei eigenem Service bis zum Gewinn des ersten Durchgangs unantastbar.

Auch im zweiten Akt agierte der deutsche Davis-Cup-Spieler weiterhin offensiv, suchte immer wieder den Weg ans Netz und erspielte sich eine schnelle 4:0-Führung. Zwar musste der Weltranglisten-47. im weiteren Verlauf selbst zweimal sein Service abgeben, konterte dazwischen aber einmal mit dem Re-Break und servierte beim Stand von 5:3 zum zweiten Mal zum Matchgewinn. Diesmal ließ sich die deutsche Nr. 2 nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und besiegelte mit einer erfolgreichen Netzattacke den 6:2, 6:3-Erfolg nach 58 Minuten.

Im Anschluss an das Match kommentierte der zufriedene Sieger im On-Court-Interview: “Auch heute habe ich mich vom Start weg wieder richtig wohl auf dem Platz gefühlt und konnte erneut eine starke Leistung mit starken Aufschlägen und offensiver Herangehensweise zeigen.”

Im Halbfinale bekommt es Struff mit dem an Nr. 8 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka zu tun, der den Schweizer Wildcard-Spieler Jerome Kym souverän in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Basel