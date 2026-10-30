Enthüllung am 9. November: Juan Carlos Ferrero feiert Tour-Comeback

Vor rund zwölf Monaten trennte sich Carlos Alcaraz von seinem langjährigen Erfolgscoach Juan Carlos Ferrero. Nun hat der 46-Jährige eine neue Herausforderung angenommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 08:21 Uhr

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© Getty Images Juan Carlos Ferrero führte Carlos Alcaraz in die Weltspitze

Juan Carlos Ferrero wird im kommenden Jahr auf die Tennistour zurückkehren. Wie der langjährige Coach von Carlos Alcaraz im Gespräch mit “Eurosport Spanien” verriet, konnte er sich mit einem Spieler bereits auf eine Zusammenarbeit einigen. Demnach wird Ferrero am 9. November enthüllen, wen er ab der kommenden Saison betreuen wird.

"Ich kann bereits sagen, dass ich eine Vereinbarung mit einem Spieler getroffen habe", sagte Ferrero, der zuletzt immer wieder mit Jannik Sinner in Verbindung gebracht wurde. Der Südtiroler wird ab der kommenden Spielzeit einem Medienbericht der “Times” zufolge aber auf die Dienste von Magnus Norman bauen.

Dockt Ferrero in Jodars Team an?

Naheliegend wäre ein Engagement im Team von Rafael Jodar, der in der laufenden Saison den Durchbruch schaffte und in der Weltrangliste derzeit auf Rang elf liegt. “Er ist zweifellos ein beeindruckender Spieler”, schwärmte Ferrero über seinen Landsmann. Details könne er derzeit aber nicht nennen.

In der Vorbereitung auf die Saison 2026 hatte sich Alcaraz nach sieben Jahren überraschend von Ferrero getrennt. Die beiden gewannen gemeinsam 24 Turniere, darunter sechs Grand Slams.