Paukenschlag! Alcaraz und Ferrero trennen sich

Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero gehen ab sofort getrennte Wege. Das gaben die beiden in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2025, 13:46 Uhr

© Getty Images Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz haben ihre Arbeitsbeziehung nach sieben Jahren beendet

Das ist mal ein Paukenschlag zum Jahresausklang! Denn nach sieben Jahren ist die gemeinsame Erfolgsgeschichte von Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero zu ihrem Ende gekommen. Und das wenige Tage nachdem Ferrero von der ATP noch einmal zum Coach des Jahres ausgezeichnet wurde.

Alcaraz schreibt in den sozialen Medien: “Es fällt mir sehr schwer, diesen Beitrag zu schreiben… Nach mehr als sieben gemeinsamen Jahren haben Juanki und ich beschlossen, unsere gemeinsame Zeit als Trainer und Spieler zu beenden.”

Und weiter: “Wir haben den Gipfel erreicht, und ich finde, wenn sich unsere sportlichen Wege trennen sollten, dann genau dort. Von dem Ort, auf den wir immer hingearbeitet und den wir immer erreichen wollten.” 2025 war das bislang stärkste Jahr von Carlos Alcaraz, der acht Titel holen konnte und die Saison an Position eins der Weltrangliste beendet hat.

Tatsächlich dürfte die Trennung eher auf Abtrieb von Alcaraz zustanden gekommen sein. Denn Juan Carlos Ferrero teilte mit, dass er schon noch gerne weitergemacht hätte.