Next Gen ATP Finals live: Justin Engel vs. Alexander Blockx im TV, Livestream und Liveticker

Justin Engel trifft in seinem ersten Gruppenmatch bei den Next Gen ATP Finals in Dschidda auf Alexander Blockx. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com, sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2025, 15:52 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit IV: Nach gewonnenem ersten Durchgang konnte Engel das Niveau nicht mehr ganz halten, während sein Gegner über die ganze Partie hinweg eine starke Leistung zeigte und sich damit verdient den Auftakt-Erfolg sichern konnte. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4, 2:4 Von Nervosität beim Aussortieren ist bei Blockx keine Spur zu sehen. Ohne Punktverlust fixiert er mit einem Vorhand-Gewinnschlag den Matchgewinn. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4, 2:3 Engel gibt bei eigenem Service, unter anderem mit einem mißglückten Stopp-Ball, die ersten beiden Punkte ab und legt einen Doppelfehler hinterher. Gleich die erste Break-Chance kann Blockx mit einem Vorhand-Winner für sich nutzen. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4, 2:2 Nach einem schnellen 30:0 von Blockx meldet sich Justin mit erfolgreicher Rallye zurück, muss aber anschließend ein Ass und somit die Spielbälle des Belgiers hinnehmen. Beim ersten kann er einen Netzangriff seines Gegners vereiteln und punktet auch anschließend zum Erreichen des Deciding-Points. Diesen entscheidet aber der Belgier mit einem spektakulären Vorhand-Gewinnschlag für sich und sichert sich damit den Spielgewinn. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4, 2:1 Justin startet mit einem erfolgreichen Netzangriff und legt einen Aufschlag-Winner nach. Bei nur einem Punktgewinn für seinen Gegner hält der Nürnberger sein Service sicher. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4, 1:1 Blockx verzieht bei eigenem Service zum Auftakt eine Vorhand, kann aber mit einem Ass ausgleichen. Mit zwei weiteren starken Aufschlag holt sich der Belgier die Spielbälle, wovon er den ersten per Ass verwerten kann. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4, 1:0 Auch im ersten Aufschlagspiel seines Gegners im dritten Durchgang findet Blockx in die Ballwechsel und erspielt sich weitere Break-Möglichkeiten. Die erste vergibt er nach starkem Rückhand-Return und kann auch den Deciding-Point nicht nutzen. Somit Spielgewinn für Engel. Fazit III: Auch im dritten Durchgang wirkte Blockx von Beginn an präsenter und belohnte sich mit dem frühen Break, das er souverän zum weiteren Satzgewinn nutzen konnte. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:4 Nach erfolgreichem Auftakt von Blockx kann Justin den Ausgleich herstellen. Mit einer Aufschlag-Vorhand-Kombination und einem Ass holt sich der Belgier die Satzbälle, wovon er den ersten mit einem weiteren Ass nutzen kann. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 2:3 Blockx bestraft einen Netzangriff seines Gegners mit einem gefühlvollen Lob, zudem patzt Justin anschließend beim Vorhand-Volley. Mit einem gefühlvollen Stopp-Ball und einer druckvollen Vorhand kann der Nürnberger jedoch ausgleichen. Mit einer weiteren dominanten Vorhand holt sich de 18-Jährige den Spielball, den er anschließend druckvoll verwerten kann. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 1:3 Diesmal gab es für Justin bei Aufschlag seines Gegners nichts zu holen. Zu-Null-Spiel für den Belgier. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 1:2 Blockx startet bei Aufschlag seines Gegners mit einem spektakulären Rückhand-Passierball und punktet anschließend durch eine ins Netz geschlagene Vorhand von Justin. Nach einer seitlich verzogenen Vorhand die nächsten Breakbälle für Blockx, die der Nürnberger mit zwei erfolgreichen Punkten erst mal abwehren kann. Mit einem Aufschlag-Winner kann der 18-Jährige das Spiel noch erfolgreich herumreissen. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 0:2 Justin zeigt sich bei Aufschlag seines Gegners und legt zweimal vor, muss jedoch das Spiel seinem Gegner überlassen. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4, 0:1 Zum dritten Mal in Folge startet Justin mit einem 0:30 bei eigenem Service. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich verzieht er eine Rückhand seitlich ins Aus und ermöglicht die Break-Chancen für seinen Gegner. Die erste wehrt er mit einem Aufschlag-Winner ab. Beim Deciding-Point verschlägt er jedoch erneut die Rückhand und gibt damit sein Aufschlagspiel ab. Fazit II: Nach dem Satzgewinn schlichen sich bei Justin einige Konzentrationslücken ein, die Blockx konsequent nutzte und somit den verdienten Satzausgleich herstellen konnte. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:4 Nach erfolgreichem Auftakt kassiert Blockx einen Vorhand-Winner seines Gegners, kann aber erneut vorlegen und sichert sich mit zwei Assen in Folge neben dem Spielgewinn auch den Satzausgleich. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 2:3 Auch in diesem Aufschlagspiel wirkt Justin zu Beginn etwas fehlerhaft und muss erneut die ersten beiden Punkte abgeben. Mit starken Aufschlägen holt er sich jedoch vier Punkte in Folge zum Spielgewinn. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 1:3 Bei eigenem Service kennt Blockx weiterhin keinen Spaß und überlässt seinem Gegner im Spiel keinen Punktgewinn. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 1:2 Blockx findet gut in das Aufschlagspiel seines Gegners und kann die ersten beiden Punkte für sich entscheiden. Nach einem Aufschlag-Winner verzieht Justin eine Vorhand seitlich ins Aus und ermöglicht damit Break-Chancen für seinen Gegner. Mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand gibt der 18-Jährige sein Service ab. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 1:1 Auch Blockx liefert bei eigenem Service weiterhin souverän ab und legt das nächste zu-Null-Spiel auf den Court. Engel vs. Blockx 4:3 (7), 1:0 Justin bei eigenem Aufschlag weiterhin griffig und lässt nur einen Punktgewinn für seinen Gegner zu. Fazit I: Beide Spieler überzeugten mit brachialen Aufschlägen und überließen ihrem jeweiligen Gegner im Satz kaum Möglichkeiten. Im Tiebreak packte Engel konsequent zu und holte sich dadurch die Satzführung. Engel vs. Blockx 4:3 (7) Mit einem starken Vorhand-Gewinnschlag die Linie entlang zum 8:7 holt sich Justin seinen 2. Satzball und kann diesen nach intensiver Rallye für sich nutzen. Engel vs. Blockx 3:3 (6:6) Bei einem Netzangriff fasst Engel mehrfach per Überkopf zur 6:5-Führung nach, muss jedoch nach erfolgreichem Service-Punkt seines Gegners bei 6:6 erneut die Seiten wechseln. Engel vs. Blockx 3:3 (5:5) Mit einem spektakulären Rückhand-Winner die Linie entlang schafft Justin das erste Mini-Break zur 5:3-Führung, gibt aber sein Service zum 5:5-Gleichstand ab. Engel vs. Blockx 3:3 (3:3) Beide Spieler starten im Tiebreak bei eigenem Aufschlag erfolgreich und geben sich keine Blöße, ehe bei 3:3 die Seiten gewechselt werden. Engel vs. Blockx 3:3 Justin startet mit zwei erfolgreichen Aufschlägen und holt sich nach zwischenzeitlicher Verkürzung die 40:15-Führung. Die ersten beiden Spielbälle des Nürnbergers kann Blockx mit einem Passierball und einer starken Rückhand vereiteln. Mit einem Ass kann der deutsche Teenager aber beim Deciding-Point den Spielgewinn eintüten. Somit Tiebreak im ersten Durchgang. In der Box ... von Justin Engel ist neben seinem Manager Carl-Uwe Steeb auch DTB-Chef-Bundestrainer Michael Kohlmann, der den Nürnberger bei diesem Turnier als Coach betreut. Engel vs. Blockx 2:3 Diesmal schafft es Justin, auch bei Aufschlag seines Gegners in die Ballwechsel zu kommen und erspielt sich mit seinen schnellen Grundschlägen den ersten Breakball der Begegnung, den Blockx mit einem Ass abwehren kann. Auch die zweite Chance in Form des Deciding-Points kann der Belgier mit einem Aufschlag-Winner abwehren und somit den Spielgewinn fixieren. Engel vs. Blockx 2:2 Trotz starker Aufschläge muss Justin in die Rallyes gehen, lässt aber mit seiner temporeichen Vorhand nichts anbrennen. Da ist der erste Punktverlust als Aufschläger gut zu verschmerzen. Engel vs. Blockx 1:2 Das muntere Scheiben-Schießen bei eigenem Aufschlag geht weiter. Wieder ein souveränes zu-Null-Spiel für Blockx. Engel vs. Blockx 1:1 Doch auch Justin zeigt gleich zu Beginn eine hohe Qualität bei eigenem Service und überließ seinem Gegner ebenfalls keinen Punktgewinn. Engel vs. Blockx 0:1 Blockx demonstrierte gleich mal seine gewaltige Aufschlagstärke, wodurch Engel keinen einzigen Ball zurückspielen konnte. Verlustpunktfreier Spielgewinn für den Belgier. Den Münzwurf, ... ausgeführt von Schiedsrichter Mohamed Lahyani, konnte der Belgier Blockx für sich entscheiden, der sich für eigenen Aufschlag zu Beginn entschied. Auf der Tour ... sind sich beide Spieler bislang noch nicht gegenübergestanden. Als Nr. 116 der Welt und somit beim Turnier an Nr. 2 gesetzt geht der Belgier leicht favorisiert in die Begegnung. Die Spieler ... betreten nun den Court. Erst der deutsche Teenager, gefolgt vom 20-jährigen Blockx. In wenigen Minuten ... geht es also los mit dem Auftakt-Match von Justin Engel in der "Roten Gruppe" gegen den Belgier Alexander Blockx. Das Warten ... hat ein Ende. Der US-Amerikaner Basavareddy brachte das Match unter erstmaliger Anleitung des ehemaligen Medvedev-Coaches Gilles Cervara in vier Sätzen gegen Prizmic nach Hause und feierte damit einen erfolgreichen Auftakt bei den diesjährigen Next Gen ATP Finals. Pünktlich ... sind wir selbstverständlich zur Stelle, sobald Justin Engel den Court für sein Auftaktmatch betreten wird. Etwas Geduld ... ist also noch gefragt, bis Prizmic und Basavareddy den ersten Match-Sieger des Turniers ermittelt haben, bevor das Match des deutschen Teenagers beginnen kann. Aktuell führt der US-Amerikaner mit 2:0 Sätzen im Fast-Four-Modus. Aktuell ... läuft gerade das erste Match in der "Roten Gruppe", in der auch der Deutsche Youngster und sein heutiger Gegner Alexander Blockx aus Belgien eingelost sind. Dort stehen sich der Kroate Dino Prizmic und Nishesh Basavareddy aus den USA gegenüber. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zum Auftaktmatch von Justin Engel bei den "Next Gen ATP Finals" in Dschidda, wo der Nürnberger als erster Spieler aus Deutschland überhaupt teilnehmen wird.

© Getty Images

Für das erfolgreiche Abschneiden in seiner ersten kompletten Profisaison bei den Herren wurde Justin Engel nach der Absage des Tschechen Jakub Mensik noch mit dem Platz des Nachrückers bei den Next Gen ATP-Finals in Dschidda belohnt. Als aktuelle Nr. 187 im Ranking fordert der 18-Jährige in seinem ersten Gruppenspiel der Vorrunde den zwei Jahre älteren Belgier, der schon ganz dicht an den Top 100 der Weltrangliste dran ist.

Auf direkte Erfahrungswerte können beide Spieler nicht zurückgreifen, schließlich werden sie sich in Saudi-Arabien erstmals auf der Tour gegenüberstehen. Dabei wird der an Nr. 2 gesetzte Blockx gegen den Nürnberger leicht favorisiert ins Rennen gehen.

Engel vs. Blockx - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Justin Engel und Alexander Blockx gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky, sowie im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier die Vorrundengruppen der Next Gen ATP Finals 2025