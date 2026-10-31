Event mit Joao Fonseca: Roger Federer kehrt nach Brasilien zurück

Nach 14 Jahren kehrt Roger Federer nach Brasilien zurück. In Sao Paulo wartet auf den Schweizer ein Treffen mit Joao Fonseca.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 08:14 Uhr

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© Getty Images Roger Federer kehrt nach Brasilien zurück

Roger Federer wird im Dezember dieses Jahres nach Brasilien zurückkehren. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger wird im Rahmen der “On Clubhouse Nights” in Sao Paolo gemeinsam mit Lokalmatador Joao Fonseca auf dem Platz stehen. Das gab die Schweizer Lauf- und Tennismarke On, bei der Federer seit einigen Jahren als Investor tätig ist, am Donnerstag bekannt.

www.instagram.com/reel/DfFK_aPhScZ/=

“Nach all den Jahren kehre ich endlich nach Brasilien zurück. Diesen Dezember treffen wir uns bei den Clubhouse Nights in Sao Paulo. Wir sehen uns auf dem Platz, mein Freund”, sagte Federer in einem gemeinsamen Instagram-Video mit Fonseca. Berichten zufolge soll das Event am 5. Dezember stattfinden.

Federer war für Fonseca “immer eine Inspiration”

Der 20-jährige Fonseca bezeichnete Federer in der Vergangenheit des Öfteren als großes Vorbild. “Ohne Zweifel ist Roger Federer derjenige, mit dem ich am liebsten ein paar Bälle spielen würde. Er war für mich schon immer eine Inspiration, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Schon ein paar Bälle mit ihm zu spielen, wäre ein Traum”, sagte der Brasilianer erst in dieser Woche gegenüber seinem Sponsor On.

www.instagram.com/reel/DfCm04Ohiku/=

Federer bestritt im Jahr 2012 drei Exhibition-Matches in Sao Paolo und kehrte seither nicht mehr nach Brasilien zurück. Im Rahmen der On Clubhouse Nights will die Sportmarke den Tennissport mit Musik und zeitgenössische Kultur verbinden.