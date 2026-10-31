ATP Basel: Matchball vergeben! Jan-Lennard Struff verliert Halbfinale gegen Jiri Lehecka

Jan-Lennard Struff hat das Finale beim ATP-500-Turnier in Basel auf denkbar unglückliche Art und Weise verpasst.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 19:21 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff verlor in drei Sätzen

Jan-Lennard Struff hat in einem Krimi seinen zweiten Final-Einzug auf der ATP-Tour binnen acht Tagen verpasst. Der 36 Jahre alte Warsteiner vergab im Halbfinale des Hallenturniers von Basel gegen den Tschechen Jiri Lehecka einen Matchball und unterlag trotz einer phasenweise erneut starken Leistung 6:3, 5:7 und 4:6. In der Vorwoche hatte er im engen Endspiel von Basel gegen den Niederländer Tallon Griekspoor verloren.

Struff, der im vierten Aufeinandertreffen mit Lehecka die vierte Niederlage kassierte, darf sich mit rund 140.000 Euro Preisgeld und dem Sprung in der Weltrangliste von Platz 47 auf 39 trösten. Der Titelgewinn 2024 in München bleibt allerdings sein vorerst einziger.

Lehecka spielt am Sonntag gegen den Monegassen Valentin Vacherot, der Taylor Fritz mit 7:6 (5) und 6:3 schlug, in seinem neunten Finale um seinen dritten Karriere-Titel. 2026 hat er die Endspiele von Miami (gegen Jannik Sinner) und Tokio (gegen Carlos Alcaraz) verloren.

Lehecka legt Zwischensprint ein

Zwei Tage nach seinem Überraschungssieg gegen den großen Novak Djokovic war Struff im Duell mit dem aktuellen Weltranglisten-21. hellwach, nahm dem zwölf Jahre jüngeren Lehecka sogleich den Aufschlag ab. Bei seinem eigenen Service ließ der Routinier erneut lange kaum etwas zu.

In einem deutlich engeren zweiten Durchgang vergab Struff bei 5:4 einen Matchball und kassierte danach das entscheidende Break. Lehecka legte nach, startete mit dem nächsten Break in den Entscheidungssatz. Struff rannte dem Rückstand vergeblich hinterher, auch weil Lehecka immer besser aufschlug und letztlich 22 Asse servierte.

Hier das Einzel-Tableau in Basel