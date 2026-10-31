Kopfverletzung: Jakub Mensik hofft auf Comeback in Bologna

Aufgrund einer Kopfverletzung ist die Saison 2026 für Jakub Mensik auf der ATP-Tour vorbei. Ein großes Ziel hat der Tscheche in diesem Kalenderjahr aber noch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 23:59 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures Jakub Mensik verletzte sich in Wien am Kopf

Jakub Mensik hat sich bei den Erste Bank Open in Wien eine Kopfverletzung zugezogen und kann deshalb nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Paris teilnehmen. Damit steht auch endgültig fest, dass sich der 21-Jährige nicht für die ATP Finals in Turin (15. bis 22. November) qualifizieren wird.

Mensik kam bei seiner Achtelfinalniederlage gegen Adrian Mannarino im zehnten Game des zweiten Satzes zu Sturz und konnte die Partie nur sichtlich beeinträchtigt zu Ende spielen. “Auf ärztlichen Rat hin wurde mir empfohlen, mich auszuruhen und mir genügend Zeit für eine vollständige Genesung zu nehmen, was bedeutet, dass ich nächste Woche nicht beim Rolex Paris Masters antreten kann”, schrieb der “wirklich enttäuschte” Tscheche in den sozialen Medien.

Tschechien im Viertelfinale gegen Kanada

Als Nummer 15 im Race hätte sich Mensik mit einem starken Resultat in Paris unter Umständen noch für die ATP Finals qualifizieren können. Stattdessen nimmt der 21-Jährige nun ein anderes Highlight ins Visier: die Davis-Cup-Finalrunde in Bologna (24. bis 29. November).

“Mein Fokus liegt nun darauf, mich vollständig zu erholen und hoffentlich Ende November beim Davis Cup, unserer letzten großen Herausforderung der Saison, wieder zu 100 Prozent fit zu sein”, meinte Mensik. Tschechien bekommt es im Viertelfinale mit Kanada zu tun.