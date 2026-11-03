ATP Masters Paris: Am Ende deutlich! Novak Djokovic bezwingt Valentin Vacherot

Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Masters in Paris die zweite Runde erreicht. Der Serbe bezwang in der Auftaktrunde Valentin Vacherot mit 6:7(5), 7:5 und 6:1.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 17:32 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic hofft auf eine Terilnahme bei den ATP Finals.

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Das Erstrundenlos hatte es für Novak Djokovic beim letzten ATP Masters des Jahres in Paris durchaus in sich. Denn mit Valentin Vacherot wartete an diesem Dienstagnachmittag der Titelträger des ATP-500er-Turniers in Basel, wo der Monegasse am Sonntag Jiri Lehecka im Endspiel bezwingen konnte.

Und Vacherot zeigte, dass der 27. der ATP-Weltrangliste seine gute Form mit nach Paris genommen hat. Makellos servierte sich Vacherot durch seine Aufschlagspiele. Auch Novak Djokovic zeigte sich gut aufgelegt, musste beim Stand von 5:6 jedoch drei Satzbälle abwehren. Diese brenzlige Situation überstand der ehemalige Weltranglistenerste und so ging es in den Tiebreak. Diesen sicherte sich dann doch Valentin Vacherot, der sich von den vergebenen drei Satzbällen nicht verunsichern ließ.

Djokovic mit zunehmender Spielzeit überlegen

Der zweite Satz entwickelte sich dann zu einem echten Nervenspiel für Novak Djokovic, der denkbar ungünstig mit einem Aufschlagverlust in den Durchgang startete. Doch Valentin Vacherot konnte den Vorsprung nicht lange halten und wurde vom “Djoker” zum 2:2-Ausgleich gebreakt. Zwar hatte der Basel-Champion auch im Anschluss eigene Breakchancen, musste sich beim Stand von 5:6 jedoch dem Returnspiel von Novak Djokovic geschlagen geben und damit auch den Satzausgleich hinnehmen.

Davon schien Valentin Vacherot nun beeindruckt zu sein, denn Novak Djokovic konnte sich im dritten Satz eine 3:0-Führung erspielen. Diesen Vorsprung baute Novak Djokovic im Aanschluss dann sogar noch weiter aus und brachte die Partie mit einer starken Vorstellung im dritten Satz verdient ins Ziel. Damit wahrt Novak Djokovic auch seine Chance auf die ATP Finals in Turin.

In der zweiten Runde wartet nun mit Rinky Hijikata ein Qualifikant. Was durchaus nach einer leichten Aufgabe klingt, fordert jedoch äußerste Vorsicht. Der Australier bezwang in der ersten Runde Luciano Darderi deutlich mit 6:2 und 6:2 und feierte damit bereits seinen dritten Sieg in der französischen Hauptstadt.

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