ATP Masters Paris: Stefanos Tsitsipas zieht kurzfristig raus

Kurz vor seinem Match in der ersten Runde des ATP-1000-Masters in Paris hat Stefanos Tsitsipas seine Teilnahme am Dienstagmorgen abgesagt. Auch Alejandro Davidovich Fokina muss kurzfristig passen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 12:51 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas muss kurzfristig seine Teilnahme in Paris absagen.

Ohne ein Match gespielt zu haben, wird Stefanos Tsitsipas aus Paris abreisen. Wie die Veranstalter des ATP-Masters-Events in der französischen Hauptstadt am Dienstagmorgen bekannt gegeben haben, kann der Grieche auf Grund einer Schulterverletzung nicht sein Erstrundenmatch gegen Learner Tien bestreiten. Der US-Amerikaner trifft stattdessen auf Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay, der als Lucky Loser in das Hauptfeld nachrückt.

Auch der Franzose Moise Kuoame muss sich an diesem Dienstag kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen. Denn der ihm eigentlich zugeloste Alejandro Davidovich Fokina kann auf Grund von Rückenbeschwerden nicht zur Partie antreten. Kuoame trifft damit auf Nuno Borges. Der Portugiese ist ebenfalls als Lucky Loser nachgerückt.

Tsitsipas zuletzt mit aufsteigender Form

Mit Stefanos Tstsipas und Alejandro Davidovich Fokina fallen damit kurzfristig zwei Spieler aus, die mit guter Form zum letzten Masters im Jahr 2026 reisten. Tsitsipas spielte sich zuletzt beim ATP-250er-Event in Almaty bis ins Halbfinale vor und scheiterte in Kasachstan am wiedererstarkten Nikoloz Basilashvili. Auch zuvor spielte der ehemalige Top-Ten-Spieler solide auf und schob sich in der Weltrangliste bis auf Rang 34 vor.

Für Alejandro Davidovich Fokina hatte das Jahr 2026 noch viel mehr zu bieten. In Shanghai gewann der Spanier vor einigen Wochen seinen ersten Masters-Titel der Karriere und konnte zuvor bereits seine ersten beiden Titel auf der ATP Tour feiern. Der 27-Jährige steht aktuell auf Platz 17 in der Weltrangliste und wollte diese Platzierung mit einem weiteren guten Ergebnis in der französichen Hauptstadt verbessern. Dieses Vorhaben musste Davidovich Fokina nun unfreiwillig beenden.

Bereits zuvor haben mit Flavio Cobolli und Alexander Blockx zwei weitere Spieler nach der Auslosung kurzfristig rausziehen müssen. Während Cobolli durch Beschwerden am linken Bein nicht spielfähig ist, hat der Belgier Blockx mit Problemen am rechten Knöchel zu kämpfen. Die vielen kurzfristigen Rückzüge unterstreichen die hohe Belastung, die die Profis nach der langen Saison aushalten mussten.

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