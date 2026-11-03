Paris Masters: Jan-Lennard Struff vs Arthur Gea im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 1 beim Paris Masters auf Lokalmatador Arthur Gea - ab ca. 17 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 21:26 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff, Arthur Gea

“Struffi” ist aktuell on fire! Der Warsteiner erreichte zuletzt in Brüssel das Finale und in Basel das Halbfinale. Und steht im ATP-Ranking aktuell auf Platz 39 - stark!

Sein Auftaktgegner in Paris, der 21-jährige Arthur Gea? Ist einer der Aufsteiger der Saison. Im Januar stand er noch auf Platz 241, aktuell ist er mit Platz 44 so hoch notiert wie nie zuvor. Vor allem dank starker Ergebnisse auf der Challenger-Tour; beim ATP-Turnier in Los Cabos holte er im Sommer auch den Titel. Und bei den US Open spielte er sich aus der Qualifikation heraus ins Achtelfinale.

Struff und Gea treffen erstmals auf der Tour aufeinander.

Wo kommt Struff gegen Gea im TV?

Das Erstrundenduell zwischen Struff und Gea könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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