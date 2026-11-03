Paris Masters: Gael Monfils wird heute verabschiedet

Eigentlich hatte Gael Monfils geplant, in Paris noch mal zum Schläger zu greifen. Nun wird sein Abschied anderweitig gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 19:00 Uhr

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© Getty Images

Der stille und leise Rücktritt von Gael Monfils hatte viele überrascht. Der Franzose hatte sein letztes Match bei den US Open bestritten, vor wenigen Wochen dann wurde bekannt, dass Monfils von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) seit dem 5. Oktober als nicht mehr aktiv geführt wird - und damit nicht mehr an Turnieren teilnehmen darf.

Die Gründe? Zunächst fraglich. Bis die Trennung von Ehefrau Elena Svitolina bekannt wurde: “Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weiterzuspielen”, erklärte Monfils danach auf Twitch.

Eine Verabschiedung aber gibt es dennoch, konkret heute, am 3. November im Rahmen der Abend-Session beim Paris Masters. Das kündigten die Organisatoren nun selbst an.

“Ein letztes Mal wird Paris Gaël feiern”, heißt es. Konkret ist eine Ehrung von “La Monf” geplant.

Wohl auch dank einiger Überzeugungsarbeit von Turnierboss Cedric Pioline. Er hat Monfils offenbar klargemacht, dass die nächste große Möglichkeit eines Abschieds ansonsten erst im Rahmen der French Open bestünde - wo sich Monfils in diesem Jahr bereits verabschiedet hatte. Und sechs Monate später zurückzukommen, sei auch nicht dasselbe.

“Wir stehen Gael zur Seite, um ihn in dieser Phase zu begleiten und zu unterstützen”, wird Pioline zitiert.