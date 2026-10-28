Gael Monfils: "Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weiterzuspielen"

Gael Monfils hat sich via Twitch ausführlich zu seiner Trennung von Elina Svitolina geäußert. In der kommenden Woche wird sich der Franzose vom französischen Publikum verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 21:25 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gael Monfils hat seine Karriere beendet

Eigentlich hätte Gael Monfils in der kommenden Woche ja seinen großen Abschied von den Matchcourts dieser Welt bekommen soll. Nach der Trennung von seiner Ehefrau Elina Svitolina wird er allerdings nicht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris aufschlagen, stattdessen befindet sich der 40-Jährige seit Ende Oktober offiziell in der Tennis-Pension.

Auf der Streaming-Plattform Twitch äußerte sich Monfils nun ausführlich zu den vergangenen Wochen, die bei ihm große Spuren hinterließen. “Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weiterzuspielen”, sagte der ehemalige Weltranglistensechste. "Die Trennung von Elina hat mir wirklich wehgetan.”

“Wenn so etwas passiert, kann ich nicht so trainieren, wie ich es gerne würde. Ich bin nicht in der besten Verfassung”, meinte Monfils. Das Ende seiner fünfjährigen Ende mit Svitolina bedeute, dass "alles, was ich tue, nicht mehr so gut ist wie früher“. Die emotionale Belastung der Scheidung habe die Fortsetzung seiner Karriere unmöglich gemacht.

Monfils wird in Paris geehrt

Ein schlechtes Wort über Svitolina verlor Monfils einmal mehr nicht. “Wir sind auch nur Menschen. Wir alle haben unsere eigenen Probleme und können nicht unbedingt immer bestimmen, was wir wollen”, sagte der Franzose. Die Ukrainerin Svitolina hatte die Trennung von Monfils unter anderem mit der psychischen Belastung durch den Krieg in ihrer Heimat begründet.

Monfils muss indes nicht gänzlich auf einen Abschied von seinem Heimpublikum verzichten. Der 40-Jährige wird am 3. November in Paris eine finale Ehrung erhalten. “Natürlich würde ich nicht einfach so gehen”, so der Franzose.