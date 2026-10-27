ATP Basel: Jiri Lehecka schickt Stan Wawrinka in die Tennis-Pension

Die großartige Karriere von Stan Wawrinka ist vorbei. Der dreifache Grand-Slam-Sieger verlor am Dienstag in der ersten Runde von Basel gegen Jiri Lehecka in zwei engen Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 23:05 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka bestritt am Dienstag das letzte Match seiner Karriere

Stan Wawrinka hat am Dienstag das letzte Match seiner Karriere absolviert. Der 41-Jährige unterlag dem an Position acht gesetzten Tschechen Jiri Lehecka in der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Basel mit 5:7 und 6:7 (2). Anschließend wurde der Schweizer unter großem Jubel der Fans verabschiedet.

“Wenn man etwas liebt, möchte man nicht, dass es endet”, hatte Wawrinka schon vor Beginn des Indoor-Events von “gemischten Gefühlen” berichtet. "Da ist natürlich Traurigkeit, aber genauso viel Freude und Dankbarkeit, noch einmal hier zu sein und meine Karriere bei einem Heimturnier beenden zu dürfen."

Wawrinka gewann in seiner Karriere drei Grand-Slam-Turniere. 2014 setzte er sich bei den Australian Open durch, ein Jahr später folgte der Triumph bei den French Open. 2016 siegte der Schweizer dann auch noch bei den US Open in New York. In der Weltrangliste erreichte Wawrinka, der im Laufe seiner Karriere 16 Titel sowie den Davis Cup gewann, ein Karrierehoch von Position drei.

Shelton gewinnt Tiebreak-Krimi

Unmittelbar vor Wawrinka hatte in Basel der topgesetzte Ben Shelton seine Auftaktpartie bestritten. Der US-Amerikaner besiegte seinen Landsmann Aleksandar Kovacevic nach hartem Kampf mit 6:7 (4), 7:6 (3) und 7:6 (4) und trifft im Achtelfinale auf Lokalmatador Jerome Kym.

Neben Shelton erreichten am Dienstag auch Arthur Fils und Rafael Jodar die Runde der letzten 16. Fils schlug Ex-Basel-Champion Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6 (5) und 7:5, Jodar fertigte Alejandro Tabilo mit 6:4 und 6:2 ab. Superstar Novak Djokovic greift am Mittwoch gegen Ugo Humbert ins Turniergeschehen ein.

Das Einzel-Tableau in Basel