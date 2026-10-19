Elina Svitolina und Gael Monfils geben Trennung bekannt

Es schien die perfekte Tennis-Ehe zu sein. Doch nach fünf Jahren gab Elina Svitolina in einem emotionalen Instagram-Post die Trennung von ihrem Ehemann Gael Monfils bekannt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 11:39 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach fünf Jahren Ehe gab Elina Svitolina (r.) in einem emotionalen Post die Trennung von Gael Monfils (l.) bekannt.

Viele Jahre erfreute sich die Tennis-Community über Videos und Bilder, die das Ehepaar Elina Svitolina und Gael Monfils von ihren Aktivitäten auf dem Tennisplatz und aus ihrem Privatleben in den sozialen Netzwerken teilten. Sowohl auf, als auch neben dem Platz, schien das Duo perfekt zu harmonieren. Vor knapp vier Jahren machte die Geburt der Tochter Skai das Familienglück perfekt.

Einführend mit den Worten: „Dies ist das Schwierigste, was ich je mitteilen musste“, verkündete Svitolina nun auf emotionale Art und Weise das Ehe-Aus mit ihrem Partner. Dabei führte sie aus, dass der Krieg in der Ukraine etwas „in ihrem Inneren angerichtet hat“ und sie dabei in schlaflosen Nächten mit Zweifeln immer mehr das Gefühl hatte, sich „langsam selbst zu verlieren“.

Doch allzeit schätzte sie den Halt durch ihren Ehemann: „Gael hat mich in meinen glücklichsten Momenten ebenso geliebt wie in meinen dunkelsten Stunden, und ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Gemeinsam haben wir uns ein wunderschönes Leben aufgebaut und wir wurden mit dem kostbarsten Geschenk überhaupt gesegnet: unserer Tochter Skai.“

Trotz der Trennung werden Svitolina und Monfils für immer verbunden bleiben: „Skai steht für uns immer an erster Stelle. Unsere Ehe endet, aber unsere Familia bleibt bestehen. Wir werden immer ihre Eltern sein – Seite an Seite, bei jedem Schritt auf ihrem Lebensweg.“

Etwaige Diskussionen um eine Schuldfrage räumte die 32-Jährige sofort aus: „Bitte versteht, dass es hier niemanden gibt, dem man die Schuld geben könnte. Es gibt lediglich zwei Menschen, die einander zutiefst geliebt haben, und eine Geschichte, die nun eine neue Form annimmt. Wir bitten euch um Verständnis und um den Freiraum, den wir brauchen, um zu heilen.“