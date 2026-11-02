Paris Masters: Jodar in Runde 2, Musetti macht Duell gegen Zverev klar

Zum Auftakt des Masters-Turniers in Paris haben sich größtenteils die Favoriten durchgesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 21:46 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar

Spaniens Shootingstar Rafael Jodar war dabei als Nummer 9 des Turniers der höchstgesetzte Akteur, der bereits am Montag im Einsatz war. Der 20-Jährige schlug Alejandro Tabilo mit 6:2, 6:3 und sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um einen Platz bei den ATP Finals. Und das an einem besonderen Tag: Jodar hatte heute erstmals die Top 10 der Welt geknackt - nachdem er zu Beginn des Jahres noch jenseits der Top 150 notiert war.

Im Live-Race steht er aktuell auf Platz 9 auf dem Weg nach Turin - was aufgrund der Absage von Jannik Sinner reichen würde.

“Ich habe versucht, mein Spiel durchzuziehen, aber jedes Match ist anders, vor allem, wenn man das Turnier noch nicht kennt. Ich bin zum ersten Mal hier in Paris”, sagte er nach dem Sieg.

Verrückt: Jodar und Tabilo haben in diesem Jahr bereits fünf Mal gegeneinander gespielt, die vergangenen vier Matches aber entschied der Spanier für sich.

Jodar trifft nun auf Casper Ruud, der gegen Juan Manuel Cerundolo mit 6:3, 6:2 erfolgreich war.

Musetti nun gegen Zverev

Auch der Gegner von Alexander Zverev steht nun fest. Der Deutsche, in dieser Woche erstmals auf Platz 1 der Welt notiert, hat ein Freilos in Runde 1. Gegner nun: Lorenzo Musetti, der im Sommer lange Zeit verletzt ausgefallen war, zuletzt aber in Lyon siegte. Er gewann sein Auftaktspiel gegen Hubert Hurkacz mit 7:6 (3), 7:6 (10).

Ebenfalls weiter sind Ignacio Buse und Luca van Assche. Bitter: Denis Shapovalov musste sein Spiel gegen Karen Khachanov verletzt aufgeben - bei einer 3:6, 7:6 (6), 4:1-Führung.

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