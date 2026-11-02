Alexander Zverev als Nummer 1: Schon jetzt ist klar - er wird Boris Becker überholen

Alexander Zverev stellt ab heute die neue Nummer 1 der Welt - und könnte durchaus einige Monate an der Spitze verbringen. Boris Becker als bisherigen deutschen Rekordhalter wird er sicher ablösen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 08:10 Uhr

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Viele Wochen war es wahrscheinlich, einige nun sicher - ab heute ist es so weit: Alexander Zverev ist offiziell die neue Nummer 1 der Tenniswelt. Und der 30. Mann überhaupt, der es ganz nach oben im Ranking geschafft hat.

Ein paar Zahlen dazu: Die erste Nummer 1 war am 23. August 1973 - die Älteren werden sich erinnern - Ilie Nastase, die längste Novak Djokovic (mit 428 Wochen). Bis zu dessen Rekord wäre es noch ein paar Jährchen hin, einen Rekord aber wird Zverev sicher knacken: den von Landsmann Boris Becker.

Der sechsfache Majorchamp hatte sich Anfang 1991 mit seinem Finalsieg bei den Australian Open erstmals die Nummer 1 geholt und blieb sie für drei Wochen, bis Stefan Edberg ihn wieder ablöste. Nach dem Wimbledonfinale dann kletterte Becker nochmals für neun Wochen an die Spitze. Insgesamt logierte Becker damit für 12 Wochen ganz oben.

Zverev kann in Paris und Turin noch Punktevorräte sammeln

Und Zverev? Wird diese Zeit sicher übertrumpfen. Er hat bei den noch ausstehenden Turnieren in Paris und den ATP Finals in Turin nur insgesamt 600 Punkte zu verteidigen, beim ATP Cup sind es 40. Zum Vergleich: Jannik Sinner, nun die Nummer 2, hat im Vorjahr 1.000 Zähler aus Paris mitgenommen und 1.500 von den ATP Finals. Und Alcaraz liegt aktuell mehr als 3.000 Punkte hinter Zverev.

Zverev wird die Topposition damit sicher bis nach den Australian Open innehaben - und damit mindestens 13 Wochen. Wobei damit zu rechnen ist, dass er noch ein paar Wochen dranhängen wird. Denn Alcaraz und Sinner haben zu Beginn der Saison 2026 mächtig gepunktet - und entsprechend viel zu verteidigen. Zumal bei Sinner nach wie vor die Frage ist, wann und in welcher Form er nach seiner Knieverletzung wieder auf die Tour zurückkehren wird.