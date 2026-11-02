Alexander Zverevs Top-Ten-Bilanz wird nicht besser

Alexander Zverev ist die neue Nummer 1 - seine Bilanz gegen Top-Ten-Gegner in 2026 ist allerdings ernüchternd.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 12:38 Uhr

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© Getty Images

Zahlen lügen nicht - oder doch? Alexander Zverev ist seit heute die neue Nummer 1 der Tenniswelt, und das mit zwei Grand-Slam-Titeln in diesem Jahr (French Open, US Open) verdient.

Der Malus: Zverev profitierte dabei freilich von den Ausfällen der beiden Topstars der Tour. Carlos Alcaraz war von April bis August wegen Handgelenksproblemen außer Gefecht gesetzt, Jannik Sinner ist es seit Juli aufgrund von Knieproblemen. Und wenn zwei verletzt sind: freut sich der Dritte.

Zverevs Bilanz gegen Top-10-Gegner: 3 Siege, 9 Niederlagen

Man kann dies also so oder so sehen, eine weitere Bilanz aber weist durchaus Fragen auf: die von Zverev gegen Top-Ten-Gegner. 3 Siege bei 9 Niederlagen lautet hier die Bilanz in 2026. Zverev verlor dabei alle fünf Duelle gegen Jannik Sinner sowie sein einziges Match gegen Carlos Alcaraz. Hinzu kamen Niederlagen gegen Alex den Minaur (gleich zwei Stück, zuletzt in Wien) und Taylor Fritz. Seine drei Siege feierte Zverev gegen Fritz, Ben Shelton und de Minaur.

Auch in den Jahren zuvor sah es nicht sonderlich gut aus gegen die Top-Ten-Konkurrenz. 2025 lautete Zverevs Bilanz 4 zu 11, 2024 immerhin 8 zu 7, 2023 nur 4 zu 14. Und in seiner Karriere insgesamt: 61 zu 89.

Diese Zahlen sind auch Tennisidol Boris Becker nicht entgangen. Der kommentierte eine entsprechende Statistik mit einem schlichten “Wow”.

Chancen, das Ruder diesbezüglich in 2026 noch etwas rumzureißen, hat Zverev. In der kommenden Wochen ist er in Paris am Start, danach stehen die ATP Finals an - und dort geht's ausschließlich gegen Konkurrenz aus den ersten Zehn.

Dass Zverev hier durchaus zuschlagen kann, hat er bewiesen: 2018 und 2021 hatte er die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft für sich entschieden.