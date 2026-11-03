Paris Masters: Novak Djokovic vs Valentin Vacherot im TV, Livestream, Liveticker
Novak Djokovic trifft in Runde 1 beim Paris Masters auf Basel-Sieger Valentin Vacherot - ab ca. 13.30 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 09:13 Uhr
Kann Novak Djokovic noch mal alle Kräfte bündeln für den Saison-Endspurt? Mindestens das Halbfinale in Paris muss her, damit der “Djoker” sich noch für die ATP Finals in Turin qualifizieren kann.
Der Auftakt ist dabei kein leichter: Djokovic trifft gleich zu Beginn auf Valentin Vacherot. Der Monegasse hatte im Vorjahr so sensationell das Masters-Turnier in Shanghai gewonnen und in diesem Jahr gezeigt, dass er keine Eintagsfliege war. Nachdem ihm die Shanghai-Punkte flöten gegangen waren, holte er sich am vergangenen Sonntag den Titel in Basel - und steht im ATP-Ranking mit Platz 27 nach wie vor gut da.
Im direkten Vergleich führt Vacherot sogar gegen Djokovic: Der 27-Jährige siegte eben in Shanghai im vergangenen Jahr bei seinem Traumlauf mit 6:3, 6:4 gegen den Rekord-Majorchamp aus Serbien.
Wo kann man Djokovic gegen Vacherot schauen?
Das Erstrundenduell zwischen Djokovic und Vacherot könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!
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