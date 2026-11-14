An der Seite von Hanfmann: Pütz spielt die Australian Open

Einen Major-Auftritt spürt Tim Pütz noch in sich. Und wird diesen Anfang 2027 in Melbourne an der Seite von Yannick Hanfmann hinlegen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 18:58 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz wird die Australian Open 2027 noch spielen

Davis-Cup-Spieler Tim Pütz (38) setzt seine Profikarriere überraschend mindestens bis zu den Australian Open fort - tritt in Melbourne aber nicht mit seinem langjährigen Partner Kevin Krawietz an. Das Grand-Slam-Turnier im Januar werde er an der Seite von Yannick Hanfmann bestreiten, sagte Pütz vor dem Start der ATP Finals in Turin: "Danach wird es das aber höchstwahrscheinlich gewesen sein."

Sein Start bei den Australian Open werde "mit einem großen Familienurlaub" verbunden, sagte Pütz: "Unser Sohn kommt nächsten Sommer in die Schule, so dass es das letzte Mal ist, dass wir sowas machen können." Pütz trennt sich nach der Saison von Krawietz, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Krawietz (34) setzt seine Karriere an der Seite des Kroaten Mate Pavic fort.

Pütz deutete zudem an, eventuell im Frühjahr noch "ein, zwei Turniere" im Vorlauf der Tennis-Bundesliga zu spielen. Und danach, so Pütz, "war es das definitiv."

In Turin will das Weltklasse-Doppel seinen zweiten Titel nach 2024 holen. Zum Abschluss peilen Krawietz und Pütz mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev den Triumph bei den Finals in Bologna an.