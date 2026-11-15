ATP: Stockholm bekommt einen würdigen Abschluss der regulären Saison

Mit dem Erfolg von Taylor Fritz in Stockholm ist gestern die reguläre ATP-Tour-Saison 2026 zu Ende gegangen. Auf so spektakuläre wie würdige Weise.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 22:52 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz im feinen Zwirn in Stockholm

Warum auch immer bleibt das ATP-Turnier in Stockholm den älteren Tennisfreunden aufgrund mindestens zweier Begebenheiten in Erinnerung. Da wären die beiden Endspiele zwischen Stefan Edberg und Boris Becker in den Jahren 1990 und 1991, die beide an den Deutschen gingen. Damals hatte Stockholm noch den Status eines ATP-Masters-1000-Turniers. Und da wäre natürlich der legendäre Ausraster von John McEnroe 1984 im Match gegen Anders Järryd, als ein paar Blumen und ein paar Trinkgefäße das Zeitliche segnen mussten.

In den letzten Jahren ist das Event in der schwedischen Hauptstadt in der Nahrungskette immer weiter nach unten gerutscht, nicht unähnlich dem Tennis im allgemein in der einst so erfolgreichen Drei-Kronen-Nation.

Fritz trotzt der Frustration

Was aber nicht heißen soll, dass sich ein Besuch in der Halle, in der man immer noch auf Holzbänken auf der Tribüne sitzt, nicht lohnt. Manchmal auch aus eher traurigen Gründen wie im letzten Jahr: Da riss Holger Rune im Match gegen Ugo Humbert ja die Achillessehne.

Viel öfter aber wegen der puren Freude an den Akteuren der ATP-Tour. Und da muss man natürlich gleich die beiden Match-Siege von Holger Rune zwölf Monate nach seiner großen Malaise nennen. Auch wenn der Däne dann zum Viertelfinale gegen Taylor Fritz nicht antreten konnte.

Apropos: Der US-Amerikaner ziert jede Siegerliste eines ATP-Turniers. Und dass sich Fritz nach der Frustration über die verpasste Teilnahme an den Finals in Turin bis zum dramatischen Turniersieg gegen Thiago Agustin Tirante durchgekämpft hat, verleiht dem letzten regulären ATP-Event der Spielzeit 2026 auch noch einen würdigen Abschluss.