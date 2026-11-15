Titel in Stockholm: Taylor Fritz feiert auch das gute Gefühl

Mit seinem Titel in Stockholm hat Taylor Fritz einen mehr als gelungenen Saisonabschluss gefeiert. Der Triumph lässt das schlechte Gefühl durch die verpassten ATP Finals verblassen, wie der US-Amerikaner selbst verraten hat.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 18:59 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz fühlt sich nach der Teilnahme in Stockholm deutlich besser als vor einer Woche.

Mit zwölf Karrieretiteln geht Taylor Fritz in die Vorbereitung auf die Tennissaison 2027. Der US-Amerikaner konnte in Stockholm am Samstag den perfekten Saisonabschluss feiern und mit einem knappen Dreisatzsieg im Endspiel gegen Augusto Tirante die Krone beim Indoor-Event in der schwedischen Hauptstadt holen. Vor allem nach den knapp verpassten ATP Finals drehte sich für Taylor Fritz damit die Gemütslage noch zum Guten.

“Es ist sehr besonders für mich, nachdem was eine Woche zuvor in Paris passiert ist”, gab Taylor Fritz nach dem Finale zu Protokoll. Der 29-Jährige scheiterte eine Woche zuvor beim ATP Masters in der französischen Hauptstadt im Viertelfinale an Carlos Alcaraz und verpasste so die Teilnahme bei den ATP Finals. Eine schmerzhafte Erfahrung, die Taylor Fritz bewusst schnell abhaken wollte: “Ich wollte zunächst nach Hause, aber ich wusste, dass es besser ist hier her zukommen.”

Fritz geht als Top-Ten-Spieler in das Jahr 2027

Die Entscheidung ist definitiv richtig gewesen. Mit dem Titel in Stockholm sicherte sich Taylor Fritz nämlich auch einen Platz in den Top Ten der ATP-Weltrangliste. Erst am vergangenen Montag rutschte Fritz wieder in den elitären Kreis und darf sich nun sogar über einen neunten Platz im Ranking freuen. Der Stockholm-Sieger wird damit auch unter den besten zehn Spielern überwintern.

Mit dem zweiten Titel im Jahr 2026 schraubte TaylorFritz zudem seine Ausbeute auf den üblichen Schnitt der letzten Jahren. Seit 2023 waren es immer zwei Trophäen, die der US-Boy pro Jahr gewinnen konnte. Neben Stockholm siegte Fritz im August auch beim heimischen ATP-500er-Turnier in Washington. Insgesamt vier Endspiele gingen in den zurückliegenden elf Monaten verloren.

Der US-Open-Finalist von 2024 dürfte also die kommende Vorbereitung mit viel Selbstvertrauen angehen. Im kommenden Jahr möchte Fritz dann nicht nur die Platzierung in den Top Ten halten, sondern auch wieder möglichst um große Titel mitspielen. Bei den Grand Slams sprang in Wimbledon nur ein Viertelfinale heraus.