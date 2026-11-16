Harte Entscheidungen mit 13 Jahren: Jannik Sinner dankt Eltern für Karriereweg

Mit 13 Jahren verließ Jannik Sinner sein Elternhaus, um Tennisprofi zu werden. Die Eltern des Südtirolers legten dabei vor allem viel Wert auf Vertrauen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 11:31 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner kann auch in Karrierefragen auf seine Eltern zählen.

Schon früh war vielen Experten und Wegbegleitern von Jannik Sinner klar, dass der Südtiroler eine sehr erfolgreiche Karriere bestreiten könnte. Wie Jannik Sinner nun selbst verraten hat, gab es im Alter von 13 Jahren einige wichtige Entscheidungen zu treffen, bei denen vor allem die Eltern des Weltranglistenzweiten ganz besonders ein Augenmerk auf die Auswahl der Personen im Umfeld ihres Sohnes legten.

So trafen Hanspeter und Siglinde Sinner auf Sinners langjährigen Manager Alex Vittur, als ihr Sohn mit 13 Jahren noch als großes Talent gehandelt worden ist. Jannik Sinner berichtete, dass Vittur dabei vom Elternpaar eine deutliche Ansage bekam, wie ihr Sohn zu behandeln sei: “Selbst wenn er auf Platz 700 der Weltrangliste abrutscht, lass ihn niemals allein.”

Trennung von den Eltern mit 13 Jahren

Im Hause Sinner legte man bei der Suche nach Personen, die die Karriere von Jannik fördern sollten, vor allem viel Wert auf Vertrauen und damit verbundende Kontinuität. Bereits mit 13 Jahren verließ Jannik Sinner dann sein Elternhaus, um in der Academy von Ricardo Piatti auf ein Leben als Tennisprofi vorbereitet zu sein. Kein leichter Schritt für den damaligen Teenager, bei dem in dieser Zeit auch viele Tränen geflossen sind.

Die vielen nervenaufreibenden Jahre haben sich sportlich und auch finanziell definitiv für die Familie Sinner gelohnt. Jannik Sinner ist seinen Eltern heute sehr dankbar für die vielen Gespräche und harten Entscheidungen, die das Ehepaar für ihren Sohn treffen musste. Im Nachhinein erweisen sich die vielen gesetzten Eckpfeiler als goldrichtig.

Für Jannik Sinner liegt der Fokus aktuell auf die Vorbereitung auf die Saison 2027. Der Italiener will nach langer Verletzungspause zu Saisonbeginn gerne wieder auf die ATP Tour zurückkehren und um die großen Titel mitspielen. Am liebsten schon im Januar bei den Australien Open. Die Grundlagen dafür wurden bekanntlich schon sehr früh gelegt.