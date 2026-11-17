Alexander Zverev führt Top-Trio der BMW Open by Bitpanda 2027 an

Mit Alexander Zverev, Ben Shelton und Flavio Cobolli werden mindestens drei Top-Ten-Spieler am ATP-Tour-500-Turnier in München 2027 teilnehmen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 17:15 Uhr

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© BMW Open by Bitpanda Alexander Zverev wird auch 2027 bei den BMW Open in München aufschlagen

Die BMW Open by Bitpanda können die ersten drei prominenten Zusagen für die Ausgabe 2027 vermelden. MitAlexander Zverev, Ben Shelton und Flavio Cobolli kehren drei der prägenden Spieler der aktuellen Saison nach München zurück. Zverev führt aktuell die ATP-Weltrangliste an, Shelton reist als Titelverteidiger an und Cobolli als Finalist des vergangenen Jahres. In der Weltrangliste belegt das Trio derzeit die Plätze eins, vier und sechs. Im Race to Turin ein identisches Bild – alle drei sind hier diese Woche bei den ATP Finals im Einsatz. Die BMW Open by Bitpanda finden vom 10. bis 18. April 2027 auf der Anlage des MTTC Iphitos statt.

Besonders im Fokus steht Alexander Zverev. Mit seinem Sprung an die Spitze der ATP-Weltrangliste hat der Hamburger deutsche Tennisgeschichte geschrieben: Er ist der erste deutsche Herrenspieler seit Boris Becker im Jahr 1991, dem dieser Erfolg gelingt, und erst der zweite Deutsche überhaupt an der Spitze des ATP-Rankings. Für die BMW Open by Bitpanda ist seine Zusage ebenfalls eine Premiere: Erstmals gehört ein deutscher Weltranglistenerster zum aktuellen Münchner Spieleraufgebot. Sportlich blickt Zverev auf eine besondere Saison zurück. Bei den French Open feierte er seinen ersten Grand Slam-Titel, in Wimbledon erreichte er das Finale, bei den US Open folgte direkt der zweite Grand Slam-Sieg. In München konnte der 29-jährige bereits dreimal gewinnen (2017, 2018 und 2025).

„Ich freue mich riesig, 2027 wieder bei den BMW Open by Bitpanda in München dabei zu sein. Vor den deutschen Fans zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen“, so Zverev.

Auch Ben Shelton wird im April wieder beim MTTC Iphitos aufschlagen. Der US-Amerikaner konnte sich in diesem Jahr erstmals in die Siegerliste der BMW Open by Bitpanda eintragen und gewann darüber hinaus die Turniere in Dallas, Stuttgart und das ATP Masters 1000 in Montreal. Damit gelangen ihm 2026 Titel auf allen drei Belägen – Sand, Rasen und Hartplatz. Highlight seiner Saison: das Finale der US Open gegen Alexander Zverev. Auf dem Weg dorthin hatte der 24-jährige aus Atlanta unter anderem Carlos Alcaraz bezwingen können. Mit Rang vier der Weltrangliste erreicht Shelton aktuell seine neue persönliche Bestmarke.

„München wird für mich immer ein besonderer Ort bleiben, nachdem ich hier in diesem Jahr gewinnen konnte. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr, darauf, die besondere Atmosphäre wieder zu spüren und hoffentlich meinen Titel verteidigen zu können“, so Shelton.

Komplettiert wird das Trio von Flavio Cobolli. Der 24-jährige Italiener spielte sich in diesem Jahr bis ins Münchner Finale und sorgte im Halbfinale mit seinem Sieg gegen Zverev für eine Überraschung. Nicht die einzige große Bühne, auf der er auf sich aufmerksam machte: In Acapulco gewann er seinen ersten ATP 500-Titel, bei den French Open erreichte er erstmals ein Grand Slam-Finale (verlor gegen Zverev) und in Wimbledon das Viertelfinale. In der Weltrangliste kletterte Cobolli bis auf Rang sechs, seine bisher beste Platzierung.

„Mit Alexander Zverev, Ben Shelton und Flavio Cobolli können wir schon früh drei herausragende Spieler dieser Saison für die BMW Open by Bitpanda 2027 präsentieren. Dass Alexander als aktueller Weltranglistenerster in unserem Aufgebot steht, ist natürlich etwas ganz Besonderes – für unser Turnier ebenso wie für die Tennisfans in München“, so Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Die ersten Topspieler stehen also fest für ein Turnier, bei dem es nicht nur um 500 ATP-Punkte, sondern auch um einen ganz besonderen Preis geht: Der Sieger darf sich neben dem Titel über ein BMW Siegerfahrzeug freuen. Für BMW ist 2027 zudem ein besonderes Jahr: Der Titelpartner feiert sein 40-jähriges Jubiläum beim traditionsreichen Sandplatzturnier.